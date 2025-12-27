Naslovnica
Tujina

V bolnišnici grozil s škarjami, policija ga je ustrelila

Giessen, 27. 12. 2025 10.07

Avtor:
M.S.
Nemška policija

V bolnišnici v nemškem Giessnu je policija ustrelila 33-letnega pacienta, ki je s škarjami grozil zdravstvenemu osebju. Moški je na kraju umrl, poročajo nemški mediji.

Osebje bolnišnice v Giessnu, mestu severno od Frankfurta, je v petek poklicalo policijo zaradi pacienta v stiski, ki je grozil, da jih bo napadel s škarjami, poroča Welt.

Na kraj je prispela patrulja. Med posredovanjem naj bi nato 33-letnik policiste napadel s škarjami, zato so ga ustrelili. Pacient je na kraju podlegel poškodbam.

Bolnišnica (fotografija je simbolična)
Bolnišnica (fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Preiskavo dogodka je prevzel urad kriminalistične policije dežele Hessen. Na kraju so zaslišali priče in zavarovali dokaze. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.

Nemški mediji poročajo, da naj bi imel ustreljeni moški duševne težave.

giessen nemčija

