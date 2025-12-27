V bolnišnici grozil s škarjami, policija ga je ustrelila

Osebje bolnišnice v Giessnu, mestu severno od Frankfurta, je v petek poklicalo policijo zaradi pacienta v stiski, ki je grozil, da jih bo napadel s škarjami, poroča Welt.
Na kraj je prispela patrulja. Med posredovanjem naj bi nato 33-letnik policiste napadel s škarjami, zato so ga ustrelili. Pacient je na kraju podlegel poškodbam.
Preiskavo dogodka je prevzel urad kriminalistične policije dežele Hessen. Na kraju so zaslišali priče in zavarovali dokaze. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.
Nemški mediji poročajo, da naj bi imel ustreljeni moški duševne težave.