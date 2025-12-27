V bolnišnici grozil s škarjami, policija ga je ustrelila

Osebje bolnišnice v Giessnu, mestu severno od Frankfurta, je v petek poklicalo policijo zaradi pacienta v stiski, ki je grozil, da jih bo napadel s škarjami, poroča Welt.

Na kraj je prispela patrulja. Med posredovanjem naj bi nato 33-letnik policiste napadel s škarjami, zato so ga ustrelili. Pacient je na kraju podlegel poškodbam.