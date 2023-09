V bolnišnici kradli in nato preprodajali zdravila za raka: 'Tatovi! Morilci!'

Med množico pa je bilo pomešanih tudi več takšnih, ki so trdili, da so po tem, ko so njihovi sorodniki namesto ustrezne kemoterapije prejeli placebo zdravilo, ker da je organizirana kriminalna skupina na glavni kliniki za onkološke bolnike v državi pravo zdravilo ukradla, umrli. "Moja mama je imela raka na dojki, njeno stanje pa se je teden dni po tem, ko je bila sprejeta na kliniko, poslabšalo. Na žalost ni preživela," je povedal eden od udeleženih protestnikov.

Zaradi obtožb, da so številni rakavi bolniki v državni bolnišnici ostali brez nujno potrebnega zdravljenja, ker da je osebje bolnišnice kradlo draga zdravila, ta pa nato prodajalo naprej na črnem trgu, je na ulice Skopja spravilo na tisoče ljudi, poroča ABC News. Protestniki so skandirali geslo: "Tatovi! Morilci!" ter zahtevali odstop tako zdravstvenega ministra kot tudi vodstva bolnišnice.

Udeleženci protesta so zahtevali ukrepanje oblasti in pravico za žrtve, makedonski premier Dimitar Kovačevski pa je v ponedeljek dejal, da "razume jezo in ogorčenje ljudi", a da v primeru ne gre kriviti celotnega državnega zdravstvenega sistema. Vlada in bolnišnični uradniki medtem skušajo ukrepati in sanirati stanje po hudih obtožbah, ki so jih zadele. Javnosti zagotavljajo, da rakavi bolniki niso ogroženi.

Tožilstvo je preiskavo odprlo, potem ko je makedonski tednik Fokus v nizu člankov opozoril na obstoj organizirane kriminalne mreže zaposlenih na omenjeni onkološki kliniki, ki naj bi z ustvarjanjem lažnih pacientov kradli in nato prodajali draga zdravila za zdravljenje raka. Nekaterim pacientom naj bi celo dajali citostatike, ki so jih razredčili s fiziološko raztopino. Kar je ostalo od te dragocene biološke terapije, pa je končalo na črnem trgu, po neuradnih informacijah celo na Kosovu, poroča sarajevski portal Klix.

V mreži naj bi sodelovali skoraj 95 odstotkov zdravnikov in drugega medicinskega osebja

Dobro obveščeni vir je za makedonski Fokus povedal še, da je v tej mreži sodelovalo skoraj 95 odstotkov zdravnikov in medicinskega osebja na kliniki. Makedonski mediji so medtem poročali tudi, da je klinika namerno nehala uporabljati sistem Kato za spremljanje in varno hrambo citostatikov, saj bi tako končali ročno doziranje citostatikov. Po navedbah portala Sloboden pečat s tem sistemom, ki ga uporablja večina razvitih držav, ni mogoče ukrasti citostatikov ali bolniku namerno ali pomotoma zmanjšati odmerka tega zdravila.