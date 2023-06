V bolnišnici Sveti Duh najmanj šest novorojenčkov okuženih z meningitisom

Bolnišnica Sveti Duh iz Zagreba se v zadnjem času sooča s številnimi težavami. Od tega, da so trupla ležala na tleh mrtvašnice, ker naj ne bi bilo prostora drugje, do nedavne smrti ženske, ki se je zadušila s pecivom. Tokrat pa so zboleli novorojenčki, natančneje kar šest jih je okuženih z meningitisom.

Dojenčke so napotili na zdravljenje na Kliniko za otroške bolezni in na Infekcijsko kliniko. Predstojnik Inštituta za nalezljive bolezni, profesor Goran Tešović je za Jutarnji povedal, da eden izmed otrok dobro okreva in da obstaja možnost, da bo kmalu odpuščen.

Iz urada direktorja KB Sveti Duh so za Jutarnji list potrdili, da so meningitis opazili pri šestih novorojenčkih, rojenih med 8. in 12. junijem 2023.

"V ponedeljek, 19. 6. 2023, so zaposleni na Kliniki za ginekologijo in porodništvo KB Sveti Duh opazili in prejeli informacijo iz drugih ustanov, da ima več otrok simptome bolezni," so navedli v bolnišnici. Dodajajo, da so takoj ob opaženem izvedli vse potrebne aktivnosti in obvestili epidemiološko službo UČD dr. Andrija Štampar, ki je sprejela ukrepe, ki se že izvajajo, med drugim tudi prepoved obiskov v oddelki.

"Otroci se trenutno zdravijo v naši bolnišnici in na Kliniki za otroške bolezni, otrok, ki se zdravi na Infekcijski kliniki "Dr. Fran Mihaljević", pa je bil odpuščen v domačo oskrbo," so dodali. Situacijo redno spremljajo, obiskali so jih tudi sanitarni inšpektorji Državnega inšpektorata, so zaključili.

"Do nadaljnjega obiski Ginekološko porodniške klinike niso dovoljeni. Zaradi opažene povečane pogostosti sezonskih okužb smo prisiljeni do nadaljnjega prepovedati obiske," piše na spletni strani bolnišnice z datumom objave 19. junij.