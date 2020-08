Umrl Trumpov mlajši brat: 'Znova se bomo srečali'

Robert Trump se v nasprotju s starejšim bratom ni pojavljal v javnosti. V medije je prišel šele junija letos, ko je v imenu družine vložil tožbo proti nečakinji Mary Trump, da bi ustavil izid knjige, kritične do predsednika ZDA in celotne družine Trump.

Tudi Robert Trump je bil poslovnež, vendar veliko bolj tih in sproščen od starejšega brata, kar mu je slednji tudi sam priznal. Kariero je začel na Wall Streetu, kasneje pa se je pridružil družinskemu poslu z nepremičninami. Tam so ga zaposleni poznali kot "prijaznega" Trumpa.

Brata sta se sprla v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Donald Roberta postavil na čelo igralnice v Atlantic Cityju v New Jerseyju. Ko so se že ob odprtju igralnice pokvarili igralni avtomati, sta se sprla in njuno poslovno sodelovanje se je nehalo.

Tudi osebno si nista bila več blizu, dokler se Donald leta 2016 ni odločil za predsedniško kandidaturo. Robert ga je tedaj podprl in mu ostal zvest. Po poslovnem sporu z bratom je Robert prevzel družinske nepremičnine v Brooklynu, aktiven pa je bil tudi v dobrodelnih dejavnostih.

Robert Trump je bil bolan več mesecev, junija pa je vložil tožbo proti nečakinji kar iz bolnišnice, kamor se je potem vrnil. Ameriški mediji navajajo, da naj bi imel možganske krvavitve po padcu.

Najstarejši med brati Trump, Fred Trump mlajši, je umrl leta 1981, poleg Donalda pa sta živi še sestri Elizabeth in Maryanne.