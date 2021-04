V bolnišnici za covidne bolnike izbruhnil požar, umrlo najmanj 23 ljudi

Iraške oblasti so sporočile, da je bil požar do jutranjih ur že pod nadzorom.

V enoti intenzivne nege, ki je bila rezervirana za najhuje bolne bolnike s covidom-19 v Bagdadu, je bilo 30 bolnikov. Večina jih je umrla, ker so jih morali odklopiti z ventilatorjev, nekateri pa so se zadušili zaradi dima. Zdravstveni delavec, zaposlen v bolnišnici, je za AFP povedal, da je požar izbruhnil sredi noči, nato pa se hitro razširil po celotni stavbi.

Bagdadski guverner Mohamed Jaberje prav tako pozval k nujni preiskavi, da bi ugotovili, "ali je treba koga zaradi malomarnosti privesti pred sodišče".

Vladna komisija za človekove pravice je v izjavi navedla, da gre za"zločin nad pacienti, ki jih je izčrpal covid-19". Iraške bolnišnice so zaradi epidemije sicer preobremenjene, soočajo pa se tudi s pomanjkanjem ustrezne opreme zaradi več let vojn, zanemarjanja in korupcije.

Število okužb v državi narašča že vse od februarja, od začetka epidemije pa so zabeležili več kot milijon primerov in 15.217 smrtnih žrtev. Prebivalce so začeli cepiti pretekli mesec, ko so prejeli skoraj 650.000 odmerkov cepiva proti covidu-19.