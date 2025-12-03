Svetli način
Tujina

Ženska na Dunaju v bolnišnici zdravnika polila s kislino

Dunaj, 03. 12. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
V bolnišnici Hanusch na Dunaju je ženska napadla zdravnika in ga polila s kislino. Po bolnišnici se je hitro razširil neznosen smrad, zato so več ambulant zaprli.

Bolnišnica (fotografija je simbolična)
Bolnišnica (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Očividci so poročali, da se je po prostorih bolnišnice hitro širil močan neprijeten vonj, vsaj štiri ambulante pa bodo do četrtka zaprte. Do takrat bodo prostore temeljito očistili.

Zakaj je ženska zdravnika polila, še ni znano. "Preiskava je še v teku. Iz previdnosti je strokovnjak za nevarne snovi na kraju in preiskuje, za kakšno tekočino natančno gre," je za avstrijski Heute povedal predstavnik policije.

Osumljenko so sicer na kraju aretirali, sumijo jo naklepne povzročitve hudih telesnih poškodb.

Po informacijah policije, ki jih navajajo avstrijski mediji, je ženska kislino naročila prek spleta. S kislino je nato polila zdravnika, v stik s tekočino pa so prišle še štiri osebe. Kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ni znano.

Dunaj bolnišnica napad zdravnik kislina preiskava
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gram
03. 12. 2025 17.03
+2
Na vašem mestu tega ne bi pisala, bo komu pri nas padla ideja o podobnem.
ODGOVORI
2 0
Trikrat cepljen
03. 12. 2025 16.57
+3
Dejanja kar kličejo po razslojevanju družbe. Do kdaj bodo : fanatiki, drogeraši, alkoholiki in psihopati še ogrožali manjšino ki je asimilirana v vse sisteme družbe. Morda je res čas za vojno ?
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
03. 12. 2025 17.09
Kaj ko bi najprej preenehali uvazat in krmit nepreverjene in zaceli skrbet za domac narod? Pa zapret mejo da tovor z drogo vec ne pride v drzavo pa zacet placat delo kot se spodobi .... bo slo ali raje vojna, ker takrat bos tudi ti na strani tistih ki bodo razslojeni saj tvoj komentar ni komentar normalnega cloveka.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
03. 12. 2025 16.43
+9
To lahko komentiramo Ukraine pa ne?
ODGOVORI
10 1
veneti
03. 12. 2025 16.43
+11
Vse nazaj v tretji svet tudi naše zajedalce.
ODGOVORI
11 0
BrezPitt
03. 12. 2025 16.41
-4
Desnuharka???
ODGOVORI
2 6
Volja
03. 12. 2025 16.41
+8
Muslimanka?
ODGOVORI
9 1
nemski_ovcar
03. 12. 2025 16.40
+10
Ja nič...polit njo nazaj...
ODGOVORI
10 0
Buci in Bobo
03. 12. 2025 16.58
Ja.
ODGOVORI
0 0
IKOSS
03. 12. 2025 16.39
+6
Kislina v vlogi orožja! Nazoren prikaz kako regulacija sredstev v okolju NE ZAGOTAVLJA VARNOSTI! To zmorejo le ustrezne vsaj temeljne osebne vrednote vseh prebivalcev! Seveda pa se vedno znova postavlja vprašanje, kako se lahko brani napadeni? Država mu varnosti ne zagotavlja, a navkljub temu ne omogoča, da bi si to zagotovil sam. Še posebej absurdno je, da tak odnos do samoobrambe podpira tudi del prebivalstva.
ODGOVORI
7 1
špaget
03. 12. 2025 16.34
+16
V njeni matični deželi bi jo prebičal do smrti, mi smo pa pač zahodnjaški belčki in bo leta 2028 imela prvo sojenje, ki ga bodo prestavljali še 4 leta
ODGOVORI
17 1
nemski_ovcar
03. 12. 2025 16.32
+10
Izgon
ODGOVORI
11 1
LinaAnil
03. 12. 2025 16.30
+13
Sigurno prava Avstrijka.
ODGOVORI
13 0
BrezPitt
03. 12. 2025 16.43
-5
Mogoče, velika verjetnost pa je, da je bila desnuharka.
ODGOVORI
0 5
M.M.Miša
03. 12. 2025 16.30
+7
Da narediš tak načrt........... sigurno nisi duševni bolnik, za kar se velikokrat izkaže . Svet je nor ...........
ODGOVORI
7 0
Mikl
03. 12. 2025 16.25
+15
Astronavtka ? .. Kirurginja ? .. NE ... Kemičarka.. TO PA JA
ODGOVORI
15 0
Grabn Valer
03. 12. 2025 16.25
+7
Levičarji
ODGOVORI
8 1
oježeš
03. 12. 2025 16.22
+12
Ali ne delajo tega samo moški v nekaterih arabskih državah?
ODGOVORI
12 0
Ramzess
03. 12. 2025 16.19
+12
Vedo da jo je naročila preko spleta, ne vedo pa kaj je, to ne gre skupaj. Enostavno skrivajo derjstva.
ODGOVORI
15 3
Magic-G-spot
03. 12. 2025 16.24
+3
Boljse da ne objavljajo vec nic ker butli dobivajo ideje. Poglej sprance na tem portalu Un Slovenska pomlad podlesnicar.....
ODGOVORI
4 1
Animal_Pump
03. 12. 2025 16.16
+10
Na avstrijskih kanalih piše....Dvaintridesetletna ženska naj bi v sredo popoldne v bolnišnici Hanusch v dunajski četrti Penzing z butanojsko oziroma z masleno kislino napadla zdravnika in štiri druge bolnišnične uslužbence. Dunajčanka je ob aretaciji izjavila, da ni zadovoljna z zdravljenjem. Še ena razvajenka....kaj češ. Bo dobila zdej zdravljenje...
ODGOVORI
11 1
Divji petelin
03. 12. 2025 16.23
+9
takoj božji napitek smrti
ODGOVORI
9 0
Prelepa Soča
03. 12. 2025 16.15
+8
Takoj bi jo morali s kislino politi.. seveda, to pa ne, mi smo humana družba.... j. b. š humanost pri takem folku.
ODGOVORI
10 2
Magic-G-spot
03. 12. 2025 16.19
+10
SvobodniLevaki in Fajonke takim potem recejo nedolzni civili in da se dogaja genocid....
ODGOVORI
11 1
BrezPitt
03. 12. 2025 16.31
-2
Mešaš malo pojme, ma je že v redu saj vemo, da desnuharji ste malo bolj omejeni kar se tiče pameti.
ODGOVORI
3 5
nemski_ovcar
03. 12. 2025 16.08
+9
Fikreta
ODGOVORI
11 2
BrezPitt
03. 12. 2025 16.16
-3
Ja kot je bil Fikret pri umoru v Gradcu, a ne.
ODGOVORI
3 6
Magic-G-spot
03. 12. 2025 16.20
+4
Tam je bil koroski Slovenec levak.
ODGOVORI
7 3
BrezPitt
03. 12. 2025 16.32
-4
Desnuharski štajerc pa ja.
ODGOVORI
2 6
E.Nigma
03. 12. 2025 16.08
+1
Naveličala se čakalne dobe in slabe oskrbe ter odnosov, morda.
ODGOVORI
5 4
