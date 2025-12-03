Ženska na Dunaju v bolnišnici zdravnika polila s kislino

Očividci so poročali, da se je po prostorih bolnišnice hitro širil močan neprijeten vonj, vsaj štiri ambulante pa bodo do četrtka zaprte. Do takrat bodo prostore temeljito očistili.

Zakaj je ženska zdravnika polila, še ni znano. "Preiskava je še v teku. Iz previdnosti je strokovnjak za nevarne snovi na kraju in preiskuje, za kakšno tekočino natančno gre," je za avstrijski Heute povedal predstavnik policije.

Osumljenko so sicer na kraju aretirali, sumijo jo naklepne povzročitve hudih telesnih poškodb.

Po informacijah policije, ki jih navajajo avstrijski mediji, je ženska kislino naročila prek spleta. S kislino je nato polila zdravnika, v stik s tekočino pa so prišle še štiri osebe. Kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ni znano.