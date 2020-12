V bombnih napadih v Kabulu ubita dva policista

Napadi so zadnji v nizu nasilnih dejanj, ki v zadnjem času pretresajo afganistansko prestolnico. V zadnjih mesecih so Kabul in nekatere afganistanske province doživeli vrsto nasilja, vključno z bombardiranjem, raketnimi napadi in ciljanimi poboji. Za več teh napadov, zlasti v Kabulu, je kriva Islamska država. V napadih so najpogostejše tarče novinarji, politiki in borci za pravice.

Napadi so se zgodili ravno v času, ko se predstavniki uporniških talibanov in afganistanske vlade že več kot dva meseca pogajajo o končanju več desetletij trajajoče državljanske vojne. Pogovori, ki so se začeli septembra v Katarju po prelomnem ameriško-talibanskem zgodovinskem mirovnem dogovoru, ki je bil dosežen februarja letos, so bili prekinjeni in se bodo nadaljevali 5. januarja. ZDA so z dogovorom obljubile, da bodo do maja 2021 iz Afganistana umaknile vse čete v zameno za varnostna jamstva in zavezo talibanov, da se bodo pogajali s kabulsko vlado.

Kljub pogovorom pa je afganistansko prestolnico očitno ponovno zajel val nasilja. Za zadnje napade odgovornosti ni prevzel še nihče.