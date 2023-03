V bordelu zapravljal občinski denar, po mesecu dni zapora se vrača na delo

Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je, kot je dejal odvetnik hrvaškega župana Fran Olujić, sam zahteval odpravo zapora. "Predlog Uskoka, da se zoper njega odredi pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, je bil sicer že zavrnjen. Sodišče je namreč ocenilo, da Turčinov kaznivega dejanja ne bo ponovil, saj ga v preteklosti še niso obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj," je dejal po poročanju hrvaškega Indexa.

Postopek se sicer nadaljuje, Turčinov pa bo sodbo čakal na prostosti. Kot poročajo hrvaški mediji, se tako Turčinov po skoraj mesecu dni zapora vrača na čelo Občine Murter. Odstopil še ni.

Župana Tonija Turčinova so aretirali zaradi domnevnega oškodovanja občine Murter - Kornati za najmanj 60.000 evrov. Kot je dejalo tožilstvo, sumijo, da je od začetka leta 2018 do sredine leta 2022 občinski denar uporabljal za zasebne namene – za plačilo potnih stroškov in drugih storitev ter izdatkov na Hrvaškem in v tujini.