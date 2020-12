V bosanski Kostajnici, mestu ob meji s Hrvaško, razglasili izredno stanje

Predstavnik bosanske Kostajnice, mesta ob meji s Hrvaško, je sporočil, da je bilo v močnem potresu z epicentrom v hrvaški Petrinji, tudi pri njih uničenih več stavb, zaradi česar je župan razglasil izredno stanje.

Podžupan Aleksandar Pašić je potrdil, da je potres v Kostajnici povzročil veliko gmotno škodo, porušenih je večje število zgradb, zrušile so se strehe. "Precej je poškodovana stavba srednje šole, stavba lokalne uprave pa zaradi škode trenutno ni v uporabi. Vse naše službe so na terenu, preverjamo, če je kdo poškodovan, a na srečo za zdaj podatkov o tem nimamo," je Pašić dejal za agencijo Anadolu. "Vsem, čigar domovi niso primerni za bivanje, bomo zagotovili prenočišče in upamo, da se bo situacija kmalu umirila ter bomo lahko pričeli s sanaciji," je dejal in dodal, da so tudi oni zelo močno čutili potresni sunek, pa tudi popotresne, ki so sledili.

Občanom prav tako svetuje, da zapustijo svoja prebivališča, še posebej, če so njihovi objekti poškodovani. Svetuje, da se umirijo in sledijo navodilom civilne zaščite - med drugim tudi preko družbenih omrežij. V primeru vnovičnega tresenja tal pa se zatečejo pod oboke vrat, masivno pohištvo ali ob nosilne stene.