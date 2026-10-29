V Bosni in Hercegovini strmoglavil vojaški helikopter sil EUFOR

Nesreča se je zgodila med rutinskimi operacijami na območju Brčkega, poroča Klix.ba. V EUFOR-ju so potrdili, da je strmoglavil eden od njihovih helikopterjev, podrobnosti o okoliščinah nesreče pa za zdaj niso razkrili.
Poudarili so, da v nesreči ni bila poškodovana civilna infrastruktura, prav tako ni nastala škoda na civilnem premoženju in vozilih. Po njihovih navedbah med civilisti ni poškodovanih.
"EUFOR izvaja popolno in temeljito preiskavo incidenta. Več informacij bomo objavili, ko bodo dejstva ugotovljena in ko bo to primerno," so sporočili.
Prebivalce so pozvali, naj ne verjamejo nepreverjenim informacijam o nesreči in naj spremljajo izključno uradne komunikacijske kanale, piše Klix.ba.
Na kraj strmoglavljenja so kmalu po nesreči prispeli pripadniki policije Brčkega, gasilci in reševalci. Širše območje so zavarovali, pristojne službe pa nadaljujejo delo.
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