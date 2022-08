V Braziliji aretirali nemškega konzula zaradi suma, da je umoril moža

Uweja Herberta Hahna je brazilska policija aretirala na njegovem domu v prestižni četrti Ria de Janeira. Hahn je policiji povedal, da se je njegov sporog Walter Henri Maximilien Biot začel počutiti slabo v petek zvečer, nato nenadoma izgubil zavest, udaril z glavo ob tla in umrl. Vendar pa sta obdukcija in forenzična analiza stanovanja v okrožju Ipanema, kjer je živel par, pokazali, da je bil Biot hudo pretepen. Na truplu so našli podplutbe, ki so verjetno nastale zaradi brcanja oz. teptanja, ter druge rane, poroča CBS News.

Na instagramovem profilu lokalne policijske postaje so objavili fotografije, na katerih so vidni krvavi madeži na tleh stanovanja. Brazilski mediji poročajo, da Hahn, glede na sum zločina, ne bo mogel uveljavljati diplomatske imunitete.

Mediji še navajajo, da sta bila zakonca v zvezi 20 let, Hahn pa, da je poskušal očistiti mesto zločina in prikriti sledi pred prihodom policije. Nemško veleposlaništvo še ni podalo uradne izjave, so pa za javnost povedal, da so v kontaktu z brazilskimi oblastmi, ki preiskujejo primer, so sporočili iz nemškega zveznega urada za zunanje zadeve.