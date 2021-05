V Braziliji aretirali šefa kalabrijske 'Ndranghete

Morabita so skupaj s še enim italijanskim ubežnikom aretirali v mestu Joao Pessoa na severovzhodu Brazilije, je sporočila brazilska zvezna policija. Aretacija je sledila skupni preiskavi italijanske in brazilske policije.

"Obstajajo sledi dejanj Rocca Morabita v organizaciji trgovine z drogami med Brazilijo in Evropo od 90. let," je navedla brazilska policija.

Brazilsko vrhovno sodišče je odredilo aretacijo 54-letnika, za katerim je bila zaradi članstva v kriminalni organizaciji, posvečeni mednarodni trgovini z drogami, razpisana Interpolova rdeča tiralica.

Med drugim je v Italiji obtožen trgovine z drogami v državi, prodaje v Milanu ter poskusa uvoza 592 kilogramov kokaina iz Brazilije v Italijo leta 1992 in 630 kilogramov kokaina leta 1993.

Italijanske oblasti v Kalabriji rojenega mafijskega šefa iščejo od leta 1995. Leta 2015 so ga v odsotnosti obsodili na 28 let zapora, kasneje so mu kazen zvišali na 30 let.