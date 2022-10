V Braziliji drugi krog volitev, Bolsonaro pričakuje zmago

Brazilija, sedmo največje gospodarstvo na svetu ter največja in najbolj naseljena država v Latinski Ameriki s približno 156 milijoni volilnih upravičencev, bo po današnjem drugem krogu predsedniških volitev dobila novega in hkrati starega predsednika.

"To je prelomni trenutek za državo," je pred voliščem povedala 61-letna podpornica skrajno desnega kandidata Bolsonara Nadia Faraj.

Medtem je trenutni brazilski predsednik Jair Bolsonaro v Riu de Janeiru že oddal svoj glas in ob tem dejal, da danes pričakuje zmago. "Če bo Bog dal, bomo danes zmagali. Ali še bolje, zmagala bo Brazilija," je napovedal.

Po tem, ko so javnomnenjske raziskave Bolsonaru v prvem krogu, ki je potekal 2. oktobra, napovedovale približno 30-odstotno podporo, je na koncu za Lulo zaostal le petodstotnih točk (48 proti 43) ter tako dosegel današnji drugi krog.

Ko je bil predsednik, je bilo "malo več dostojanstva, dostopa do hrane in izobraževanja," pa je o Bolsonarovem nasprotniku Luli da Silva na volišču na Copacabani dejal njegov podpornik Gustavo Souza.

Oba kandidata sta z oglasi preplavila medije in družbena omrežja, volitve so v državi že več mesecev glavna tema pogovorov, medtem ko so številni že močno naveličani agresivne in na trenutke zelo umazane kampanje, med katero je prišlo tudi do fizičnih obračunov med podporniki obeh strani.

Volišča po državi se bodo zaprla ob 21. uri po srednjeevropskem času, prve rezultate pa je pričakovati nekaj ur pozneje, v noči na ponedeljek.