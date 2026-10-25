V Braziliji drugi krog volitev: v prednosti sin zaprtega Bolsonara

Ankete so pred prvim krogom, ki je potekal 5. oktobra, podcenile obseg podpore, ki jo med več kot 158 milijoni brazilskih volivcev uživa 45-letni Flavio Bolsonaro. Vseskozi so kazale na rahlo prednost Lule, ki pa se je moral na koncu zadovoljiti z okoli 45-odstotno podporo, medtem ko je Bolsonara podprlo približno 47 odstotkov volivcev.

Bolsonaru nedavna anketa brazilskega inštituta Datafolha v drugem krogu napoveduje približno 51-odstotno podporo. 80-letni Lula, ki se poteguje za drugi zaporedni in skupno četrti mandat, lahko medtem računa na okoli 49 odstotkov glasov. To ob upoštevanju statistične napake pomeni, da sta kandidata praktično izenačena.

Z izvolitvijo Bolsonara bi se Brazilija pomaknila v desno in tako sledila trendu drugod v Latinski Ameriki. Obenem bi se bržkone otoplili njeni odnosi z ZDA. Z zmago Lule pa bi država kot ena redkih v regiji poleg Mehike ohranila status levičarske trdnjave. Sam ideološki pomen volitev ima sicer po mnenju analitikov v regionalnih odnosih bolj retoričen kot vsebinski značaj.

Izziv pred Lulo je po svoje tudi zgodovinski, saj še noben brazilski predsedniški kandidat, ki je po prvem krogu zaostajal, na koncu ni osvojil predsedniškega stolčka.