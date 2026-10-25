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V Braziliji drugi krog volitev: v prednosti sin zaprtega Bolsonara

Brasilia, 25. 10. 2026 07.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Flavio Bolsonaro

V Braziliji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, na katerih se bosta pomerila aktualni levičarski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in desničar Flavio Bolsonaro, sin zaprtega predhodnika Lule, Jairja Bolsonara. V javnomnenjskih anketah sta praktično izenačena, oba sta v minulih dneh pozvala k diskvalifikaciji drug drugega.

Ankete so pred prvim krogom, ki je potekal 5. oktobra, podcenile obseg podpore, ki jo med več kot 158 milijoni brazilskih volivcev uživa 45-letni Flavio Bolsonaro. Vseskozi so kazale na rahlo prednost Lule, ki pa se je moral na koncu zadovoljiti z okoli 45-odstotno podporo, medtem ko je Bolsonara podprlo približno 47 odstotkov volivcev.

Bolsonaru nedavna anketa brazilskega inštituta Datafolha v drugem krogu napoveduje približno 51-odstotno podporo. 80-letni Lula, ki se poteguje za drugi zaporedni in skupno četrti mandat, lahko medtem računa na okoli 49 odstotkov glasov. To ob upoštevanju statistične napake pomeni, da sta kandidata praktično izenačena.

Z izvolitvijo Bolsonara bi se Brazilija pomaknila v desno in tako sledila trendu drugod v Latinski Ameriki. Obenem bi se bržkone otoplili njeni odnosi z ZDA. Z zmago Lule pa bi država kot ena redkih v regiji poleg Mehike ohranila status levičarske trdnjave. Sam ideološki pomen volitev ima sicer po mnenju analitikov v regionalnih odnosih bolj retoričen kot vsebinski značaj.

Izziv pred Lulo je po svoje tudi zgodovinski, saj še noben brazilski predsedniški kandidat, ki je po prvem krogu zaostajal, na koncu ni osvojil predsedniškega stolčka.

Lula da Silva na volišču
Lula da Silva na volišču
FOTO: AP

V predvolilni kampanji sta Lula in Bolsonaro pozvala k izključitvi drug drugega iz volitev. Bolsonarova ekipa je v torek zahtevala izključitev Lule zaradi domnevne zlorabe moči pri širjenju vladnih objav na platformi WhatsApp med kampanjo. Štab aktualnega predsednika je odgovoril v sredo z lastno sodno vlogo, v kateri izključitev Bolsonara zahteva zaradi domnevne "zlorabe gospodarske moči in neprimerne uporabe družbenih omrežij".

Šlo naj bi za manipulacijo z algoritmi na škodo Lule, za katero naj bi stal tehnološki velikan Meta. Pri podjetju so namerno delovanje v korist enega od kandidatov zanikali, so pa priznali, da so bili nekateri oglasi v podporo Luli zaradi tehničnih težav deaktivirani.

Lula je vmešavanja v volitve v korist tekmeca obtožil tudi ameriško vlado pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa, ki je zaveznik Bolsonarovega očeta Jairja in je Flavia maja sprejel v Beli hiši, njegov uspeh v prvem krogu pa je pozdravil kot "zelo, zelo veliko zmago".

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