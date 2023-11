V Braziliji med vročinskim valom izmerili zgodovinsko temperaturo

Pred tem so rekordno temperaturo 44,7 stopinje Celzija v državi izmerili leta 2005. Ekstremen vročinski val, ki je neobičajen za začetek pomladi, pripisujejo vremenskemu pojavu El Nino in podnebnim spremembam. Temperature so povprečno pet stopinj Celzija višje od običajnih, pričakujejo pa, da bo vročina do konca tedna popustila. Po podatkih inštituta Inmet bodo samo v prestolnicah treh zveznih držav zabeležili do 40 stopinj Celzija, je poročal CNN Brasil.