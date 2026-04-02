Tujina

V Braziliji po razvezi deljeno skrbništvo za hišne ljubljenčke

Brasilia, 02. 04. 2026 10.35 pred 26 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
V hotelu za hišne ljubljenčke

V Braziliji bodo lahko razvezani zakonci delili skrbništvo tudi za hišne ljubljenčke, ne samo za otroke. Zakon, ki to omogoča, je v torek sprejel brazilski parlament, odraža pa pomen, ki ga imajo hišni ljubljenčki v tej latinskoameriški državi.

Zakon določa, da bo zakoncema, ki se ne moreta sporazumeti, s kom bo po razvezi živel hišni ljubljenček, sodnik odredil deljeno skrbništvo za žival in pravično razdelitev stroškov za njeno oskrbo. Pogoj je, da je žival večji del svojega življenja živela s parom. Deljenega skrbništva pa ne bo mogel dobiti zakonec s kriminalno preteklostjo in pri katerem obstaja tveganje za nasilje v družini.

Poslanci so sprejem zakona utemeljili z naraščajočim številom sporov glede skrbništva za hišne ljubljenčke na sodiščih in s spremembami v brazilski družbi v zadnjih desetletjih. Brazilski pari imajo namreč manj otrok in gojijo tesnejše odnose s svojimi hišnimi ljubljenčki, ki jih pogosto obravnavajo kot člane družine.

FOTO: Shutterstock

V državi z 213 milijoni prebivalcev imajo po podatkih brazilskega inštituta Pet Brasil, ki zastopa več podjetij na področju nege hišnih ljubljenčkov, 160 milijonov hišnih ljubljenčkov, ki so večinoma psi.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nace Štremljasti
02. 04. 2026 19.41
ne moreš verjeti koliko so v braziliji pomembna ščeneta,bolano do konca
+2
2 0
periot22
02. 04. 2026 13.59
Bolano
+4
5 1
FIRBCA
02. 04. 2026 13.30
kaj se je brazilcem skisalo od kar imajo toliko nahajalisc nafte in plina kod ga nima nobena drzava na svetu se jim v parlamenu mal odpeljalo.
+1
3 2
hapiness
02. 04. 2026 12.30
bolano..
+3
5 2
Pismonosa
02. 04. 2026 11.54
Ja zato ker se ogromno parov po razvezi krega za ljubljencke od koga je. Drzava to vidi, in si misli, pa zakaj mi en vmesamo pa se mamo mi kaj od tega kak tretji igralec, ampak to je vse odvisno, od ljubljencka, kaksna je njegova cena izgled in status, za razcapanega tam v boksu se nebo doben potegoval.
+1
3 2
HardKore
02. 04. 2026 11.43
😅
+3
4 1
