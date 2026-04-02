V Braziliji po razvezi deljeno skrbništvo za hišne ljubljenčke

Zakon določa, da bo zakoncema, ki se ne moreta sporazumeti, s kom bo po razvezi živel hišni ljubljenček, sodnik odredil deljeno skrbništvo za žival in pravično razdelitev stroškov za njeno oskrbo. Pogoj je, da je žival večji del svojega življenja živela s parom. Deljenega skrbništva pa ne bo mogel dobiti zakonec s kriminalno preteklostjo in pri katerem obstaja tveganje za nasilje v družini.

Poslanci so sprejem zakona utemeljili z naraščajočim številom sporov glede skrbništva za hišne ljubljenčke na sodiščih in s spremembami v brazilski družbi v zadnjih desetletjih. Brazilski pari imajo namreč manj otrok in gojijo tesnejše odnose s svojimi hišnimi ljubljenčki, ki jih pogosto obravnavajo kot člane družine.