V Braziliji po vdoru v kongres aretirali vsaj 400 protestnikov

Brazilska policija je nekaj ur potem, ko so privrženci bivšega predsednika Jairja Bolsonara napadli in zavzeli med drugim kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade, ponovno vzpostavila nadzor. Pri tem naj bi aretirala vsaj 400 oseb.

Sekretariat nacionalnega kongresa je sporočil, da je policija iz zgradbe odstranila vse vsiljivce. Po navedbah policije bodo prijeti v stavbi nacionalnega kongresa med drugim odgovarjali za poskus državnega udara, nezakonit vstop v javno ustanovo in uničenje javne lastnine. Ob tem naj bi po poročanju CNN aretirali vsaj 400 oseb. Sodnik brazilskega vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes je nato vojski z odredbo sodišča ukazal, naj v 24 urah razpusti vse tabore Bolsonarovih privržencev po državi, policiji pa naročil, naj aretira vse protestnike, ki so še na ulicah. Podporniki preteklega predsednika naj bi namreč že od oktobrskega poraza Bolsonara na predsedniških volitvah taborili v prestolnici. Guverner zveznega okrožja Ibaneis Rocha je po napadu privržencev poraženega Bolsonara odpustil vodjo varnostne službe v prestolnici Andersona Torresa. Ta je podpornik Bolsonara, Rocha pa ga je po volitvah obdržal na položaju. "Odločil sem se, da ga razrešim, hkrati pa sem na ulice poslal vse varnostne sile, da aretirajo in kaznujejo odgovorne," je zapisal guverner. Vodja Lulove vladajoče Delavske stranke (PT) je pa je delno odgovornost za napad pripisala Rochi. "Vlada zveznega okrožja je bila neodgovorna," je sporočila Gleisi Hoffmann. "To je zločin proti demokraciji, proti volji volivcev in za druge interese. Za vse kar se dogaja, sta odgovorna guverner in njegov varnostni minister, ki je podpornik Bolsonara," je dodala. Lula se je vrnil v prestolnico, napovedan 'prodemokratični shod' Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva se je sicer že vrnil v prestolnico,, kjer si je ogledal nastalo škodo. Lule v času napada ni bilo v prestolnici, saj je bil v mestu na jugovzhodu države Araraquara, ki so ga prizadele hude poplave. PREBERI ŠE Privrženci Bolsonara vdrli na območje kongresa V odgovor na nedeljski napad na kongres pa levo usmerjene stranke Brazilce pozivajo, naj se v Sao Paulu najbolj naseljenem brazilskem mestu, danes udeležijo množičnega prodemokratičnega shoda, piše CNN. Delavska stranka predsednika Lule je Brazilce na shod povabila prek svojega twitter profila, kjer je v objavi zapisala, naj se z udeležbo "zoperstavijo nedeljski teroristični akciji" v Brasilii. Napad obsodili po vsem svetu Napad v slogu privržencev bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres, so obsodili po vsem svetu. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki je lani v drugem krogu volitev premagal Bolsonara, je zaradi izgredov v prestolnici razglasil izredne razmere, ki bodo trajale najmanj do konca januarja ali do preklica. Zagotovil je, da bodo "vandale" polovili in odkrili kdo stoji za njimi. PREBERI ŠE Bolsonaro zapustil državo: se izogiba aretaciji ali je zgolj obiskal Trumpa? Velike skrivnosti pri tem ni, saj Bolsonarovi privrženci vse od konca drugega kroga volitev pa tudi pred tem protestirajo in trdijo, da je Bolsonaro izgubil zaradi prevar. Tako kot Trumpovi privrženci v ZDA, tudi brazilski uporniki niso ponudili nobenih dokazov o prevarah. Bolsonaro poraza še ni priznal, dva dni pred inavguracijo Lule pa je odpotoval na Florido. Tam v Mar a Lagu živi Trump.