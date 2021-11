V Braziliji po zrušenju pločnika v reko zgrmelo 33 ljudi

Božični festival v kraju Joinville je bil zaradi dogodka prekinjen za 40 minut, so sporočile mestne oblasti. Med ponesrečenimi je bilo 21 odraslih in 12 otrok. Vsi so bili prepeljani v lokalno bolnišnico na opazovanje, od koder so sporočili, da težjih poškodb med ponesrečenci ni bilo. Župan mesta Adriano Silva se je zahvalil reševalcem za dobro opravljeno delo. "Hvaležni smo reševalnim ekipam in srečni, da se nihče ni resno poškodovan," je dejal župan mesta Adriano Silva.