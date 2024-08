V Braziliji prepovedali Muskovo omrežje

Brazilski vrhovni sodnik Alexandre de Moraes je ukazal "takojšnjo in popolno prekinitev" platformo X, nekdanji Twitter, ki bo v veljavi, vse dokler podjetje Elona Muska ne izpolni vseh sodnih odredb ter poplača kazni zaradi kršenja brazilske zakonodaje, poroča BBC . Brazilski regulativni organ za telekomunikacije pa je po poročanju Reutersa v petek že sporočil, da je v državi začasno prekinil dostop do družbenega omrežja.

Priljubljena platforma družbenih medijev je namreč v četrtek zvečer zamudila rok, ki ga je določilo sodišče za imenovanje pravnega zastopnika v Braziliji, posledica česar je začasna ustavitev. In medtem ko je Musk prepričan, da sodnik skuša uveljaviti neupravičeno cenzuro, pa Morales vztraja, da družbeni mediji potrebujejo predpise o sovražnem govoru.

Brazilski sodnik je medtem drugim podjetjem, kot sta Apple in Google, določil petdnevni rok, v katerem lahko aplikaicjo X odstranijo iz svojih trgovin z aplikacijami ter blokirajo njegovo uporabo v sistemih iOS in Android. Kazen pa lahko doleti tudi posameznike in podjetja, ki bi se aplikacije posluževali s pomočjo VPN-ja. Kazen bi znašala približno 8000 evrov (50.000 brazilskih dolarjev).

Musk se sklicuje na svobodo govora

Spor sicer traja že od aprila, ko je sodnik zaradi domnevnega širjenja dezinformacij odredil začasno zaprtje več 10 računov na družbenem omrežju. Med slednjimi so bili števili podporniki nekdanjega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara. Profili bi morali po njegovi odločitvi morali v času preiskave ostati blokirani, v primeru ponovne aktivacije katerega od profilov pa bi odgovarjali zakoniti zastopniki spletne platforme.