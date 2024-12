V Braziliji se je porušil most: več ljudi še vedno pogrešajo

Most čez reko Tokantis se je porušil

Štirje tovornjaki, dva avtomobila in dva motorja sta v nedeljo zgrmela v globino, po tem, ko se je porušil most Juscelino Kubitschek de Oliveira čez reko Tokantis na meji med brazilskima zveznima državama Tokantis in Maranhao.

Pri tem je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj devet ljudi. Brazilska mornarica je v petek sporočila, da so našli žensko truplo dobrih devet kilometrov od mostu. Še vedno pa pogrešajo osem ljudi, poroča AP.