V Braziliji strmoglavilo letalo s turisti, umrlo 14 oseb

V mestecu Barcelos v osrčju amazonskega pragozda na severu Brazilije je v nesreči manjšega letala umrlo vseh 14 ljudi, ki so se v času strmoglavljenja nahajali na krovu, so sporočili lokalni uradniki. Umrlo je 12 potnikov in dva člana posadke, vsi pa naj bi bili brazilski državljani. Preiskava vzroka nesreče že poteka.

Majhno letalo tipa EMB-110 se je bližalo koncu svojega 400 kilometrov dolgega potovanja med Manausom, glavnim mestom zvezne države Amazonas, in mestecem Barcelos v džungli, ko je strmoglavilo. Pilot je skušal pristati ob močnem dežju in zmanjšani vidljivosti, pri čemer je letalu zmanjkalo prostora, zato je zdrsnilo z roba steze in končalo v gozdičku ob njej, poroča BBC. Brazilske zračne sile bodo ob podpori policije natančneje preiskale vzrok nesreče, so sporočile oblasti v zvezni državi Amazonas in dodale, da so podrobnosti še vedno nejasne. Dve letali, ki sta se ob istem času približali Barcelosu, sta se denimo zaradi vremenskih razmer vrnili v Manaus. "Naše ekipe so vse od trenutka nesreče na terenu, da bi zagotovile potrebno podporo," je ob tem na omrežju zapisal guverner zvezne države Wilson Lima, ki je ob tem izrazil solidarnost z družinami in prijatelji žrtev. Sekretar za državno varnost Amazona, polkovnik Vinicius Almeida, poveljnik sedmega regionalnega zračnega poveljstva, brigadir David Almeida in župan mesta Barcelos Edson Mendes Župan Barcelosa Edson de Paula Rodrigues Mendes je za CNN povedal, da je letalo najel poslovnež, ki se lokalno ukvarja z ribolovom. Vsi potniki na krovu so bili glede na prve preiskave brazilski državljani, ki so v regijo pripotovali zaradi športnega ribolova. Trupla žrtev bodo odpeljali v Manaus na uradno identifikacijo. Barcelos, ki leži ob reki Rio Negro, je popularno središče za športni ribolov in druge turistične dejavnosti. Je priljubljena turistična destinacija, saj leži v bližini številnih nacionalnih parkov, september pa velja za začetek največje ribolovne sezone v Amazoniji. Država je še posebej znana po različnih vrstah okrasnih rib, kot je tucunaré, znan tudi kot pavji bas.