V Braziliji zemeljski plaz terjal dve žrtvi, na desetine pogrešanih

Zemeljski plaz se je sprožil po večdnevnem nenehnem hudourniškem deževju. Lokalne oblasti so pojasnile, da točnega števila pogrešanih še ni, šlo pa naj bi za okoli 30 do 50 ljudi. Reševalci so s pomočjo policije našli šest preživelih, vključno z županom obalnega mesta Guaratuba Robertom Justusom .

Kljub izredno slabemu vremenu so na terenu reševalne ekipe, ki nadaljujejo iskalno akcijo. V upanju, da bodo našli preživele, uporabljajo drone s kamerami za zaznavanje toplote, a so močno zaskrbljeni. Pojasnili so, da jim vreme in lokacija niti najmanj nista naklonjena in da je z vsako uro reševanje težje in bolj negotovo.

"Težko je vedeti natančno število žrtev. V vozilu bi lahko bilo od enega do pet ljudi," je povedal vodja reševalne ekipe Manoel Vasco. "54 gasilcev dela neprekinjeno že več kot 35 ur."

"Razmere na že tako ogroženem območju se bodo v prihodnjih dneh verjetno še poslabšale, če bo šlo tako naprej," je pojasnil.

Za več brazilskih držav so izdana opozorila o močnem deževju, kar bi lahko sprožilo še več zemeljskih plazov, reševanje pa bi bilo tako skoraj nemogoče. Pojav zemeljskih plazov v Braziliji je sicer precej pogost.