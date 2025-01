V Brazilijo prišel kot turist, tam postal osumljenec vojnih zločinov

Izraelski državljan, ki je počitnikoval v Braziliji, je obtožen, da je novembra 2024 v Gazi zunaj bojnih razmer sodeloval pri rušenju stanovanjske soseske s pomočjo eksploziva. Stavbe na območju so služile kot zatočišče notranje razseljenim Palestincem, ki so se iz drugih delov Gaze tja zatekli po začetku obleganja te palestinske enklave.

V zvezi s primerom je HRF priložila več kot 500 strani sodnih spisov in vrsto dokazov, ki bremenijo izraelskega vojaka. Po navedbah organizacije so dokaze med drugim zbrali z orodji za odprtokodno obveščanje.

"Ta posameznik je aktivno prispeval k uničenju domov in sredstev za preživetje," je dejala odvetnica Maira Pinheiro, ki zastopa HRF v Braziliji, pri tem pa je navedla video in fotografske dokaze, ki osumljenca povezujejo z dejanji, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Poleg preiskave je fundacija HRF sodišču predlagala takojšnjo aretacijo izraelskega vojaka, saj da obstaja tveganje, da bo zapustil državo ali uničil dokaze. Vendar pa izraelski portal Ynetnews poroča, da je vojak že uspel zbežati iz Brazilije.

Odvetnica Pinheirova je za Metropoles poudarila, da je Brazilija podpisnica Rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče (ICC). "Ker je Brazilija podpisnica Rimskega statuta, univerzalna jurisdikcija velja tudi na brazilskem ozemlju, kar pomeni, da mora vsaka država članica zagotoviti, da se zločini, ki jih zajema Statut (vojni zločini, zločini proti človeštvu in genocid), preiskujejo in kaznujejo. V skladu z načelom eksteritorialnosti, ki ga določa 7. člen brazilskega kazenskega zakonika, je Brazilija pristojna za preiskovanje kaznivih dejanj, storjenih v tujini, kadar izhajajo iz mednarodnih pogodb in storilec vstopi na brazilsko ozemlje," je pojasnila.

"To je zgodovinski trenutek," je dejal Djab Abu Džahdžah aktivist in predsednik fundacije. "Postavlja močan precedens, kako je treba vojne zločince postaviti pred odgovornost."

IDF opozarja vojake, naj ne objavljajo svojih posnetkov iz Gaze ali potovanj

Predsednik knesetovega odbora za zunanje zadeve in obrambo Juli Edelstein je po poročanju Ynetnews za ponedeljek sklical nujno tajno sejo, na kateri bodo razpravljali o "obrambi pred pravnim preganjanjem vojakov v tujini".

Že prejšnji mesec je izraelska vojska svoje vojake posvarila, naj bodo previdni pri potovanjih v tujino, po tem, ko so bile podane prijave proti okoli 30 vojakom, ki so sodelovali v izraelskih vojaških operacijah v Gazi. Izraelske oblasti so vojake opozorile, naj ne objavljajo posnetkov in fotografij svojih aktivnosti v Gazi, saj bi lahko ta material pozneje uporabili kot dokazno gradivo v morebitnih sodnih postopkih. Prav tako so jih pozvali, naj ne objavljajo posnetkov s svojih potovanj v tujini, ki bi lahko razkrili njihovo lokacijo.