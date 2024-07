V brazilski Amazoniji letos največ požarov v zadnjih 20 letih

Od leta 1998, ko je brazilski Nacionalni inštitut za vesoljske raziskave (INPE) začel zbirati podatke o gozdnih požarih, so jih v enakem obdobju več zabeležili le v letih 2003 in 2004, in sicer preko 17.000. Strokovnjaki menijo, da je letošnje rekordno število požarov v Amazoniji povezano zlasti z zgodovinsko sušo, ki je lani prizadela območje.

"Okolje je bolj suho, zato je vegetacija bolj izsušena in bolj izpostavljena požarom," je pojasnil tiskovni predstavnik brazilske podružnice organizacije Greenpeace Romul Batista, a poudaril, da se večina gozdnih požarov ne zaneti spontano, denimo z udarom strele, temveč je zanje kriv človek.