V Brčkem na severu BiH našli 31 otrok, žrtev tihotapcev ljudi

Tiskovna predstavnica policije v Brčkem Dževida Hukičević je povedala, da so v torek našli več otrok, ki so jih ob pomoči socialne službe in Rdečega križa oskrbeli in namestili na varen kraj, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tri osebe pa so prijeli zaradi očitkov o tihotapljenja ljudi in zlorabljanju ali zanemarjanju otrok.

Dodala je, da preiskava še poteka. Ni pa hotela podati podrobnosti, ker gre za mladoletne osebe.

Televizija Federacije BiH je poročala, da je policija našla 31 otrok, ki niso imeli bosansko-hercegovskih dokumentov.

Aretirani ena ženska in dva moška

Sarajevski portal Klix.ba pa je poročal, da so jih našli v neki hiši in da so bili stari do 12 let ter imeli hrvaške potne liste. Policija preverja, ali so ti pristni ali ponarejeni.

Bili so pri ženski, ki je bila verjetno italijanska državljanka. Poleg nje sta bila aretirana še državljan BiH in njegov sin, dodajajo. Dve osebi sta iz Brčkega, ena pa iz Banja Luke.

Kakšne načrte je imela kriminalna združba s temi otroki, policija še preiskuje. Preiskali so tudi stanovanjski objekt, v katerem so našli otroke.