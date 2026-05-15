Tujina

V Bricsu razhajanja glede Irana

New Delhi, 15. 05. 2026 19.19 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Države članice BRICS

Zunanji ministri držav članic skupine Brics ob zaključku dvodnevnega srečanja v indijskem New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Gostiteljica Indija je namesto tega objavila izjavo predsedujoče, ki je razkrila razhajanja znotraj skupine, zlasti glede vojne proti Iranu.

V izjavi predsedujoče med drugim piše, da so udeleženci srečanja izrazili globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Hkrati pa omenja tudi "različna stališča nekaterih članic glede razmer v regiji Zahodne Azije/Bližnjega vzhoda", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranski zunanji minister Abas Aragči, čigar država pripada Brics, je na novinarski konferenci posebej izpostavil eno članico, ne da bi pri tem izrecno omenil Združene arabske emirate (ZAE), rekoč, da je blokirala dele ministrske izjave. Pri tem ji je očital "poseben odnos z Izraelom".

Abas Aragči
Abas Aragči
FOTO: AP

Teheran je po poročanju Reutersa želel, da skupina obsodi ameriško-izraelsko vojno proti Iranu, in obtožil ameriškega zaveznika ZAE neposredne vpletenosti v vojaške operacije proti islamski republiki.

V skladu z izjavo indijskega predsedstva so udeleženci poudarili, da je potrebna hitra rešitev krize na Bližnjem vzhodu. Poudarili so tudi potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh.

Od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja je namreč Iran praktično zaprl za prevoz energentov pomembno Hormuško ožino.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je danes pozval k temu, da bi trenutno veljavna premirja na Bližnjem vzhodu pretvorili v dokončno prekinitev sovražnosti. "Najpomembneje je zdaj končati sedanjo vojno," je Lavrov dejal na novinarski konferenci ob robu srečanja v New Delhiju.

Pri tem je zagovarjal vzpostavitev regionalne stabilizacijske strukture, da bi se izognili novim krizam na tem območju, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ena od tem zasedanja so bile tudi razmere v Gazi. Kot izhaja iz dokumenta, so udeleženci med drugim ponovili, "da je Gaza neločljiv del zasedenega palestinskega ozemlja", še poroča dpa.

Brics je kratica za začetne črke prvih petih članic skupine Brazilijo, Rusijo, Indijo, Kitajsko in Južno Afriko. Članice so tudi Savdska Arabija, Iran, Egipt, Etiopija, ZAE in Indonezija. Skupina Brics združuje okrog 46 odstotkov svetovnega prebivalstva in skupaj predstavlja skoraj 40 odstotkov svetovnega BDP.

Aretirali načelnika beograjske policije: je prikril sledi umora?

24ur.com Šarec o domevnih vladih zagotovilih: 'To je larifari'
24ur.com Kitajsko naj bi motila beseda 'vojna'
24ur.com Sara Štiglic: Argument predsednice razumem, vendar se z njim ne strinjam
24ur.com G7 pripravlja izjavo o Izraelu in Iranu: jo bo podpisal tudi Trump?
24ur.com ZN: Nepotrebna in nesorazmerna uporaba sile v Iranu se mora končati
24ur.com Sklepna izjava voditeljev G20 izrecno ne omenja ruske agresije
24ur.com Ministrstvo obžaluje napoved zaostritve stavke operaterjev 112
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Colgate
15. 05. 2026 21.32
BRICS...še za en skupni sestanek se ne morejo zmeniti. Od članic je samo Kitajska globalna supersila, ostali so brezzobi kekci
tron3
15. 05. 2026 20.18
BRICS je enoten, Evropa ne bo več plačevala z evrčki energentov in surovin, ampak s konvertibilo, torej je vse jasno, da bo šlo na evropskem vse v maloro predvsem države ki nimajo svoje valute!!!
odpisani zasedli vlado
15. 05. 2026 20.07
Vojne v iranu ne bi bilo,če ameriški norec trumpl ne bi z tem napadom in namenom preusmeril čedalje večje dokaze proti njemu za pedofilstvo pri epstainu.Tako je mislil,da se bo v ameriki izognil obtožbam.Kaj je je seveda dokazano,da je poročil avstrijko melanijo kateri bi lahko bil trikrat oče.Torej ni nikakršnega dvoma kaj je počel pri epstainu.
