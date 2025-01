V Britaniji strožje kazni za tiste, ki spolnih zlorab otrok ne prijavijo

Medtem ko na britanskega predsednika vlade sira Keira Starmerja letijo pozivi k novi preiskavi pedofilskih tolp, med drugim s strani Elona Muska , torijcev in stranke Reform UK, je britanska notranja ministrica Yvette Cooper obljubila, da bo uresničila enega ključnih priporočil iz preiskave profesorja Alexisa Jaya . Obsežna neodvisna preiskava se je začela leta 2015, v končnem priporočilu, ki so ga objavili leta 2022, pa je 20 priporočil.

Hkrati je napadla torijce, češ da takšnega zakona niso uvedli, ko so bili sami na vladi in pripomnila, da je k temu prvič pozvala že leta 2014, ko so na dan prišle informacije, da je bilo med letoma 1977 in 2013 v mestu Rotherham zlorabljenih okoli 1400 deklet.

"K temu sem, kot odgovor na poročila in napake, ki so se zgodile v Rotherhamu, pozvala že pred 10 leti," je povedala poslancem in dodala, da je pred 12 leti k temu pozval tudi takratni predsednik vlade, in sicer na podlagi svojih izkušenj z mesta direktorja državnega tožilstva. "Izgubili smo desetletje, a zdaj moramo s tem nadaljevati," je poudarila.