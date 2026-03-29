Tujina

V britanskem Derbyju voznik zapeljal v pešce, sedem hudo poškodovanih

Nottingham, 29. 03. 2026 12.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Incident v Derbyju

Policija v Derbyju v osrednjem delu Velike Britanije je aretirala moškega, ki je z avtomobilom trčil v več pešcev, pri čemer jih je bilo sedem hudo poškodovanih. Pridržali so ga zaradi suma poskusa umora in namerne povzročitve hudih telesnih poškodb.

Incident se je zgodil sinoči, ko je moški z avtomobilom v središču mesta povozil več ljudi, je sporočila lokalna policija.

Sedem poškodovanih so oskrbeli na kraju dogodka in jih prepeljali v bolnišnico. Njihove poškodbe so resne, a niso v smrtni nevarnosti, so dodali.

Policija je kmalu po dogodku prijela moškega, starega med 30 in 40 let, in ga pridržala zaradi suma poskusa umora, povzročitve hudih poškodb zaradi nevarne vožnje in namerne povzročitve hudih telesnih poškodb. Osumljenec ostaja v priporu.

Ogromen požar uničil diskoteko, 750 gostov zbežalo pred ognjenimi zublji

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Delovna akcija
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
