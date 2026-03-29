V britanskem Derbyju voznik zapeljal v pešce, sedem hudo poškodovanih

Incident se je zgodil sinoči, ko je moški z avtomobilom v središču mesta povozil več ljudi, je sporočila lokalna policija.
Sedem poškodovanih so oskrbeli na kraju dogodka in jih prepeljali v bolnišnico. Njihove poškodbe so resne, a niso v smrtni nevarnosti, so dodali.
Policija je kmalu po dogodku prijela moškega, starega med 30 in 40 let, in ga pridržala zaradi suma poskusa umora, povzročitve hudih poškodb zaradi nevarne vožnje in namerne povzročitve hudih telesnih poškodb. Osumljenec ostaja v priporu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.