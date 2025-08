Na 4000 let starem glinenem egipčanskem artefaktu odkrili odtis roke

V muzeju Fitzwilliam v Cambridgeu so med pripravami na razstavo konservatorji na 4000 let starem egipčanskem glinenem artefaktu - hiši duš naleteli na odtis dlani. Odtis so našli na podstavku hiše duš - daritvenega pladnja v obliki stavbe, ki so ga verjetno v grobnicah uporabljali za polaganje daritvene hrane ali kot bivališče duš.