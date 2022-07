V britanskem pristanišču zaradi počitniške gneče razglasili kritične razmere

Potniki, med njimi so tudi majhni otroci, pravijo, da se že nekaj ur skoraj da niso premaknili. "Premikamo se s 50 metri na uro, če bomo tako nadaljevali, bom do meje (pristanišča) prišel čez 34 ur," je dejal eden izmed njih. Nekateri potujejo z dojenčki in majhnimi otroci, ki so od poti že močno utrujeni in naveličani.

"Trajekt bi moral odpluti nekaj minut pred osmo, tja bi morali prispeti dve uri prej, pa še vedno čakamo v koloni," je povedal Francesco Caputo, ki skupaj s tremi otroki potuje v Italijo.

Evrotunel nima dovolj kapacitet za tolikšen naval vozil

V Evrotunelu, ki od Dovra do Francije teče po dnu zaliva, gneče ni, še pišejo britanski mediji, a nima dovolj kapacitet za vse potnike, ki so ostali v zastoju pred pristaniščem. Doverško pristanišče je ena izmed najbolj popularnih poti na celino, Francija pa ena izmed najbolj priljubljenih počitniških destinacij Britancev.