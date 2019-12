V brodolomu na turškem jezeru Van umrlo sedem migrantov

V brodolomu na največjem turškem jezeru Van nedaleč od meje z Iranom je umrlo sedem migrantov, 64 ljudi pa so rešili. Čoln, na katerem so bili večinoma prebežniki iz Pakistana, Bangladeša in Afganistana, se je prevrnil pred obalo v bližini mesta Adilcevaz na severozahodu jezera.

Migranti, večinoma iz Afganistana, v zadnjem času vedno pogosteje v Turčijo pridejo prek Irana in želijo svojo po nadaljevati proti Zahodu. Pet migrantov je umrlo na kraju nesreče, dva pa sta podlegla poškodbam v bolnišnici. Tudi preostale rešene so prepeljali v bližnje bolnišnice, so še sporočile lokalne oblasti. Trenutno še ni znano, koliko ljudi je bilo na čolnu.