Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V brodolomu plovila pred obalo Džibutija umrlo 109 migrantov

Obock / Ženeva, 11. 10. 2026 16.00 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Razbitine čolna, ki je potonil pred obalo Džibutija.

V brodolomu plovila, ki je potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi.

Po navedbah preživelih, na katere se sklicuje Mednarodna organizacija za migracije (IOM), se je plovilo s 350 ljudmi na poti iz Džibutija v Jemen v noči na petek prevrnilo severno od džibutijskega mesta Obock. Vseh 80 preživelih je državljanov Etiopije.

"To je strašna izguba človeških življenj. Naše misli so s preživelimi in družinami, ki so izgubile svoje najdražje ali pa še vedno nimajo nobenih novic o svojih sorodnikih," je v izjavi za javnost dejal vodja misije IOM v Džibutiju Alexandre Coissac. Povedal je še, da so ekipe IOM na terenu skupaj z džibutijskimi oblastmi zagotavljale nujno pomoč.

Razbitine čolna, ki je potonil pred obalo Džibutija.
Razbitine čolna, ki je potonil pred obalo Džibutija.
FOTO: Profimedia (AFP PHOTO)

Ta tragedija je po navedbah IOM jasen opomin na nevarnosti, s katerimi se soočajo migranti, ko v upanju na boljše življenje v zalivskih državah prečkajo ožino Bab al Mandab med Džibutijem in Jemnom. "Revščina, negotovost in vse večji vplivi podnebnih sprememb mnoge spodbujajo, da se odpravijo na to pot, kljub vse večji nestabilnosti na Bližnjem vzhodu," je še sporočila IOM.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
brodolom plovilo Džibuti migranti žrtve

Predsednik ZDA razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean

24ur.com V nesreči čolna ob obali Kalabrije umrlo najmanj 58 migrantov
24ur.com Na poti iz Libije v Italijo potonila ladja z več sto migranti, umrlo najmanj 78 ljudi
24ur.com Groza na potapljajočem se čolnu: pred očmi matere zadavil 16-letno dekle
24ur.com Huda železniška nesreča v Indiji: umrlo najmanj 80 ljudi, ujetih še več 100
24ur.com Smrtonosna atlantska pot vzela še 89 življenj
24ur.com Po zrušenju visečega mostu vse več smrtnih žrtev
24ur.com Število žrtev brodoloma čolna s prebežniki na jugu Italije naraslo na 80
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?
Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?
13 opozorilnih simptomov, ki zahtevajo zdravniški pregled
13 opozorilnih simptomov, ki zahtevajo zdravniški pregled
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
zadovoljna
Portal
Pri 48 letih je zasenčila vse: v zlati obleki je bila prava zvezda večera
Tedenski horoskop: Ribe lovijo svoje sanje, kozorogi stopajo iz cone udobja
Tedenski horoskop: Ribe lovijo svoje sanje, kozorogi stopajo iz cone udobja
Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi
Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi
7 živil, ki jeseni podpirajo imunski sistem
7 živil, ki jeseni podpirajo imunski sistem
vizita
Portal
Bolečine ob uriniranju? Vnetje mehurja ima očitne znake
Suha usta ob prebujanju niso vedno znak žeje
Suha usta ob prebujanju niso vedno znak žeje
Cvetača ima številne koristi, vendar lahko pri nekaterih povzroča napihnjenost
Cvetača ima številne koristi, vendar lahko pri nekaterih povzroča napihnjenost
Lahko granatno jabolko pomaga pri zdravljenju srčnega popuščanja?
Lahko granatno jabolko pomaga pri zdravljenju srčnega popuščanja?
cekin
Portal
Marsikomu je to nerazumljivo: varčujeta za pokojnino svojih otrok
Ljudje množično kupujejo izgubljene kovčke in upajo na en velik zadetek
Ljudje množično kupujejo izgubljene kovčke in upajo na en velik zadetek
Za sobo tudi 500 evrov, nekateri pa bi od najemnika najprej zahtevali še 28.000 evrov
Za sobo tudi 500 evrov, nekateri pa bi od najemnika najprej zahtevali še 28.000 evrov
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
moskisvet
Portal
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Princesa, ki je stopila tja, kamor si drugi niso upali
Princesa, ki je stopila tja, kamor si drugi niso upali
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
To jed bi slavni zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok
To jed bi slavni zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok
dominvrt
Portal
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
okusno
Portal
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
voyo
Portal
Vrni se k meni
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009