V brodolomu plovila pred obalo Džibutija umrlo 109 migrantov

Po navedbah preživelih, na katere se sklicuje Mednarodna organizacija za migracije (IOM), se je plovilo s 350 ljudmi na poti iz Džibutija v Jemen v noči na petek prevrnilo severno od džibutijskega mesta Obock. Vseh 80 preživelih je državljanov Etiopije.

"To je strašna izguba človeških življenj. Naše misli so s preživelimi in družinami, ki so izgubile svoje najdražje ali pa še vedno nimajo nobenih novic o svojih sorodnikih," je v izjavi za javnost dejal vodja misije IOM v Džibutiju Alexandre Coissac. Povedal je še, da so ekipe IOM na terenu skupaj z džibutijskimi oblastmi zagotavljale nujno pomoč.