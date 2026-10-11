V brodolomu plovila pred obalo Džibutija umrlo 109 migrantov

Po navedbah preživelih, na katere se sklicuje Mednarodna organizacija za migracije (IOM), se je plovilo s 350 ljudmi na poti iz Džibutija v Jemen v noči na petek prevrnilo severno od džibutijskega mesta Obock. Vseh 80 preživelih je državljanov Etiopije.
"To je strašna izguba človeških življenj. Naše misli so s preživelimi in družinami, ki so izgubile svoje najdražje ali pa še vedno nimajo nobenih novic o svojih sorodnikih," je v izjavi za javnost dejal vodja misije IOM v Džibutiju Alexandre Coissac. Povedal je še, da so ekipe IOM na terenu skupaj z džibutijskimi oblastmi zagotavljale nujno pomoč.
Ta tragedija je po navedbah IOM jasen opomin na nevarnosti, s katerimi se soočajo migranti, ko v upanju na boljše življenje v zalivskih državah prečkajo ožino Bab al Mandab med Džibutijem in Jemnom. "Revščina, negotovost in vse večji vplivi podnebnih sprememb mnoge spodbujajo, da se odpravijo na to pot, kljub vse večji nestabilnosti na Bližnjem vzhodu," je še sporočila IOM.