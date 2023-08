V brodolomu pri Lampedusi umrlo najmanj 41 migrantov

Ladja je proti Italiji plula iz tunizijskega pristaniškega mesta Sfax, ki velja za priljubljeno izhodiščno točko migrantov na poti v Evropo. Potonila je potem, ko jo je zadel visok val. Na sedem metrov dolgi kovinski ladji je bilo po navedbah preživelih 45 ljudi, od katerih je štiri rešila malteška tovorna ladja.

Trije moški in ženska, ki so jih rešili, prihajajo iz Slonokoščene obale in Gvineje, na Lampeduso na jugu Italije pa jih je danes pripeljala italijanska obalna straža.

Preživeli so povedali, da so ostali migranti z ladje umrli, vendar obalna straža doslej ni našla še nobenega trupla. Ena od možnih razlag je, da so jih rešili daleč od kraja nesreče. Povedali so še, da so iz Tunizije izpluli v četrtek in da je ladja potonila nekaj ur zatem, ko jo je zadel val. Po njihovih besedah je bilo na ladji samo 15 rešilnih jopičev.