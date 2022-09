V brodolomu v Bangladešu najmanj 51 mrtvih

"Reševalci so danes našli še 26 trupel, tako da je skupno število smrtnih žrtev naraslo na 51, do 15 ljudi pa še pogrešajo," je sporočil vodja regionalne policije Sirajul Huda. Na ladji je sicer bilo približno 90 ljudi, od tega okoli 50 romarjev.

"Glede števila pogrešanih imamo nekaj nejasnosti, saj so sorodniki podvojili nekatera imena. Po analizi pričevanj preživelih in informacij, ki so jih posredovali sorodniki, domnevamo, da je še vedno pogrešanih približno 35 ljudi," je za špansko tiskovno agencijo EFE sprva dejal namestnik načelnika uprave okrožja Panchagarh Dipankar Roy. Kasneje pa je policija sporočila, da se je število pogrešanih zmanjšalo, saj so mnogi poročali, da so našli sorodnike, ki so odplavali na varno.

Gasilci so zjutraj nadaljevali z reševalnimi deli, potem ko so jih ponoči zaradi teme bili primorani prekiniti.

Nesreče reden pojav, vzrok pa preobremenitev in slabo stanje plovil

V Bangladešu, kjer za prevoz pogosto uporabljajo na stotine vodnih poti v delti reke Ganges, so nesreče reden pojav. V večini primerov sta vzrok za nesreče preobremenitev in slabo stanje plovil.

Med letoma 2018 in 2021 je v Bangladešu v 326 nesrečah na plovnih poteh umrlo 462 ljudi, 315 je bilo ranjenih, 677 pa pogrešanih, je pokazala študija v okviru bangladeške univerze za inženirstvo in tehnologijo. Število takšnih nesreč se je z leti vendarle precej zmanjšalo zaradi izboljšanja vremenskih napovedi in izvajanja novih varnostnih predpisov.