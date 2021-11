V najbolj smrtonosni nesreči v Rokavskem prelivu umrlo več kot 20 migrantov

Najmanj 27 ljudi je umrlo med poskusom prečkanja Rokavskega preliva, po tem ko se je nedaleč od Calaisa potopil čoln, na katerem so potovali. Mednarodna organizacija za migracije je sporočila, da je to nesreča z največjim številom žrtev v Rokavskem prelivu od leta 2014, ko so začeli zbirati podatke.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes tvitnil, da ga je tragedija šokirala in da namerava odpotovati na kraj nesreče. Obsodil je še tihotapce ljudi, ki organizirajo te poti.

Francosko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da so francoske patrulje našle trupla migrantov in nezavestnih ljudi v vodi, potem ko so ribiči opozorili na nesrečo. Policija je kasneje sporočila, da je umrlo najmanj 27 ljudi. Na krovu plovila je bilo sicer okoli 50 ljudi.

V iskalni akciji sodelujejo trije helikopterji in tri ladje.

Britanski premier Boris Johnson je dejal, da je zgrožen nad tem, kar se je zgodilo. Zaradi razmer v prelivu je sklical odbor za izredne razmere Cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Poudaril je, da bo Združeno kraljestvo storilo vse, da ustavi tihotapske tolpe.

Tragedija se je zgodila v času zaostrovanja napetosti med Parizom in Londonom zaradi števila ljudi, ki prečkajo Rokavski preliv. London namreč poziva Pariz, naj bo bolj strog pri tem, da migrantom prepreči, da se podajo na pot.

Po podatkih francoskih oblasti je letos skušalo preliv prečkati že 31.500 ljudi, na morju pa so rešili 7800 ljudi.