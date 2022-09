V Brodu na Kolpi 'apokaliptični prizori', ceste zaprte, vasi odrezane

"Zaradi padavin, ki so padle in še padajo v zgornjem toku reke Kolpe, je prišlo do nenadnega dviga vodostaja. Z izvajanjem protipoplavnih ukrepov so začeli v Karlovcu, vrh vodnega vala je pričakovati v noči na nedeljo," so sporočili iz agencije Hrvaške vode.

Po poročanju Index.hr reka Kolpa zaradi obilnih padavin hitro narašča, Karlovcu in okolici pa se približuje vodni val iz zgornjega toka reke Kolpe v Gorskem Kotarju, kjer so že v petek razglasili izredne razmere. Karlovški štab civilne zaščite je začel z izvajanjem rednih ukrepov in pozval prebivalce k previdnosti.