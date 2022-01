V Bruslju nasilni protesti, policija uporabila vodni top in solzivec

Protest v belgijski prestolnici sledi sobotnim demonstracijam v drugih evropskih mestih, kjer so prav tako protestirali proti covidnim ukrepom. Kljub pozivom belgijske policije, naj se protestniki razidejo, so ti še naprej vztrajali na ulicah. Udeleženci so po poročanju tujih medijev skandirali: "Svoboda!"

Na shodu pa je prišlo tudi do nasilnih izgredov. Protestniki so se namreč spravili tudi na novinarske ekipe, ki so spremljale proteste. Uničili so tudi nekaj infrastrukture. Policija je zato, da bi razgnala protestnike, uporabila vodni top in solzivec.