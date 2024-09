V Bruslju ne komentirajo zapletov pri imenovanju nove komisarske kandidatke

Na Evropski komisiji ne komentirajo zapletov pri imenovanju nove komisarske kandidatke iz Slovenije Marte Kos, ki so nastali zaradi zahteve predsednika parlamentarnega odbora za zadeve EU Franca Breznika, da vlada pred sklicem seje odbora o kandidatki poda dodatno gradivo v zvezi z odstopom prvotnega kandidata Tomaža Vesela.

Tiskovna predstavnica komisije Arianna Podesta je danes v odgovoru na vprašanje, kako bi lahko dogajanje v Sloveniji vplivalo na oblikovanje prihodnje Evropske komisije, in ali predsednica Ursula von der Leyen predstavitev svoje komisarske ekipe v Evropskem parlamentu še vedno načrtuje za prihodnji torek, dejala, da zadeve ne komentirajo. "Kot smo že večkrat povedali, postopka ne bomo komentirali, dokler poteka. Ne moremo špekulirati o tem, kaj se bo zgodilo," je Podesta povedala o sestavljanju prihodnje Evropske komisije pod vodstvom von der Leynove, ki prihaja iz Evropske ljudske stranke (EPP).

Prav tako ni želela odgovoriti na vprašanje, ali je predsednica komisije premierju Robertu Golobu poslala pismo, v katerem naj bi zahtevala zamenjavo prvotnega kandidata Tomaža Vesela in ki ga predsednik parlamentarnega odbora za zadeve EU Franc Breznik (SDS) zahteva od vlade. "Stiki med predsednico in voditelji držav so zaupne narave," je poudarila tiskovna predstavnica.

Je pa evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS) danes od komisije v skladu z uredbo o pravici dostopa do vpogleda v interne dokumente javnega značaja zahteval objavo vseh dokumentov, povezanih s postopkom imenovanja slovenskega komisarja. "Posebej zahtevam objavo pisma predsednice Evropske komisije z dne 5. septembra 2024. Pravico javnosti do vpogleda v te dokumente (...) je treba spoštovati, saj to prispeva k večji preglednosti in transparentnosti postopka, ki ga izvaja Evropska komisija," je zapisal na družbenem omrežju X.

Marta Kos in Robert Golob FOTO: Damjan Žibert icon-expand