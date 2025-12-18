Naslovnica
Tujina

V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom

Bruselj, 18. 12. 2025 14.25 pred 1 uro 5 min branja 102

Avtor:
N.L. STA
Protest kmetov v Bruslju

Okoli 10.000 kmetov iz vse EU, tudi Slovenije, je zasedlo ulice Bruslja in zahtevalo ustrezno financiranje in poenostavitev zakonodaje ter nasprotovalo podpisu trgovinskega dogovora z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Kmete skrbi, da bi evropski trg preplavili poceni proizvodi iz Brazilije in njenih sosednjih držav. Potem ko so kmetje s traktorji blokirali ceste in metali jajca ter krompir, je policija odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi.

Okoli 10.000 kmetov, tudi 70 iz Slovenije, je pred vrhom EU v Bruslju s traktorji zasedlo belgijske ulice.

Predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen bodo pozvali, naj ne podpiše prostotrgovinskega sporazuma med EU in trgovinskim blokom Mercosur.

Nasprotujejo tudi zmanjšanju finančnih sredstev za kmete v okviru predloga novega večletnega finančnega okvira EU ter opozarjajo na prevelika administrativna bremena, s katerimi se soočajo.

Shod poteka pod okriljem organizacije Copa-Cogeca, ki na ravni EU zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug.

Kaj predvideva sporazum?

Pakt med EU in Mercosurjem bi ustvaril največje območje proste trgovine na svetu in pomagal EU pri izvozu več vozil, strojev, vin in žganih pijač v Latinsko Ameriko, a kmete skrbi, da bi to olajšalo tudi vstop govedine, sladkorja, riža, medu in soje, ki jih pridelujejo njihovi manj regulirani južnoameriški kolegi v Evropo.

Južnoameriški trgovinski blok Mercosuri sestavljajo Brazilija, Argentina, Urugvaj in Paragvaj. V Bruslju ocenjujejo, da se bo letni izvoz iz EU v te države na račun sporazuma povečal za do 39 odstotkov oziroma 49 milijard evrov.

Sporazum zajema območje, kjer živi kar 780 milijonov ljudi in četrtino svetovnega bruto domačega proizvoda.

Kaj bi sporazum prinesel Evropi?

V Bruslju ocenjujejo, da se bo letni izvoz iz EU v Argentino, Brazilijo, Paragvaj in Urugvaj na račun sporazuma povečal za do 39 odstotkov oziroma 49 milijard evrov. Po uveljavitvi se bodo med drugim postopoma znižale carine na ključne industrijske izdelke iz EU, kot so avtomobili, stroji in zdravila.

Znižale se bodo tudi visoke carine na uvoz nekaterih pomembnih agroživilskih proizvodov iz EU, kot so vino in žgane pijače, čokolada in oljčno olje. Južnoameriški kmetje pa bodo med drugim v EU lažje izvažali govedino, perutnino in sladkor. Podporniki sporazuma trdijo tudi, da bi se južnoameriški trg, če propade dogovor z Evropo, obrnil proti Kitajski.

Francija, Italija in Madžarska proti

Sporazum, ki bi v 15 letih odpravil carine na skoraj vse blago, s katerim bi EU in pet držav Mercosurja – Brazilija, Argentina, Urugvaj, Paragvaj in Bolivija – trgovale, se sooča z vse večjim odporom, poroča Euronews.

Intenzivna pogajanja o tem, ali podpisati sporazum z južnoameriškim blokom ali ne, med državami članicami še potekajo. Franciji se je pri pozivu k preložitvi podpisa, ki je trenutno predviden za soboto, v zadnjih dneh pridružila še Italija, nasprotuje pa mu tudi Madžarska. "Tega sporazuma ni mogoče podpisati," vztraja francoski predsednik Emmanuel Macron, ki si želi, da bi v sporazum vključili strožje predpise za blago, ki vstopa na evropska tla in okrepili inšpekcijske preglede v pristaniščih EU. Pričakovati je, da bodo o tem danes razpravljali tudi voditelji.

Protest kmetov v Franciji
Protest kmetov v Franciji
FOTO: AP

Slovenski kmetje opozarjajo na občutno cenejšo uvoženo hrano

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je kot članica omenjene organizacije skupaj z zadružno zvezo prevzela koordinacijo slovenskih nevladnih kmečkih organizacij, katerih člani sodelujejo na protestu. Poleg omenjenih dveh organizacij so protest podprli tudi v Združenju hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, Zvezi slovenske podeželske mladine in Kmečki iniciativi. Predstavniki slednje so na protest prišli s traktorji.

"Tukaj smo zato, ker želimo tudi slovenski kmetje povedati, da smo del velike družine evropskih kmetov in zato, ker naslavljamo praktično iste probleme, kot jih celotna Evropa," je ob robu protesta v izjavi za slovenske medije dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

"Prvotni proračuni Evrope so imeli okoli 70 odstotkov proračuna namenjenega kmetijstvu, v novem večletnem proračunu pa ima kmetijstvo zgolj še 15-odstotni delež celotnega proračuna," je opozoril.

Podgoršek sicer pozdravlja varovalke, ki jih predvideva dogovor, a ob tem opozarja, da bo hrana, ki bo prišla iz Južne Amerike v EU bistveno cenejša, saj ima Evropa izjemno visoke standarde na tem področju. Po nekaterih izračunih bi bilo meso, prirejeno v EU, za dva evra dražje od mesa iz Južne Amerike.

"S kemikalijami so popravili barvo, okus in vonj in ponaredili dokumente"

Kmete skrbi tudi kakovost hrane, ki bo uvožena v EU. "Pri uvozu mesa iz Brazilije se je pred skoraj 10 leti dogajalo to, da je prišlo na svetovno tržišče meso, ki je bilo praktično že za odpis, ampak so s kemikalijami popravili barvo, okus in vonj in ponaredili dokumente," je povedal Podgoršek.

Predsednik komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič je v Bruslju opozoril na posledični padec prehranske varnosti in samooskrbe v Sloveniji in EU. "Slovenski in evropski potrošniki si zaslužijo, da bo prehranska varnost zagotovljena," je poudaril.

"Mercosur ogroža naše kmetije, naše družine, naš obstoj in obstoj Evrope. Tu smo zato, da povabimo vse evropske kmete, da se združimo v tem boju, sicer nas bo uničil propagandni stroj nemške avtomobilske industrije, ki želi ohraniti svoja delovna mesta na račun kmetov," pa je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Golob za dodatne varovalke

Prostotrgovinski sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur mora po mnenju premierja Roberta Goloba vključevati ustrezne varovalke, da bodo pravila, ki veljajo za evropske kmete, veljala tudi za uvožene izdelke. V primeru ustreznih varovalk se tako slovenskim kmetom ni treba bati, je zagotovil.

"V interesu Evrope je, da se odpirajo novi trgi. Hkrati pa moramo zagotoviti, da so naši trgi dejansko enakovredni, da so naši proizvajalci, tudi hrane, in industrija v enakovrednem položaju," je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju glede podpisa decembra lani sklenjenega sporazuma med unijo in Mercosurjem povedal Golob.

Izrazil je prepričanje, da bosta oba interesa zadovoljena, če bodo v okviru sporazuma v celoti uveljavljene t. i. zrcalne varovalke. V skladu z njimi bodo pravila, ki veljajo za evropske kmete in industrijo, veljala tudi za izdelke, uvožene iz Južne Amerike, je pojasnil.

Če bo sporazum vključeval varovalke, kar se bo po premierjevem mnenju tudi zgodilo, bo njegov podpis podprla tudi Slovenija. Prav tako pa se v primeru ustreznih varovalk v sporazumu slovenskim kmetom ni treba bati nelojalne konkurence, je zagotovil.

Poglavja:
Na vrh Vsebina Nasprotniki Slovenija
kmetje Bruselj protest trgovinski sporazum Evropska unija

KOMENTARJI102

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
18. 12. 2025 16.53
Kako demokratičen odgovor policije v sveru kjer pokamo od pravic in svobode- ZA TUJCE
Odgovori
0 0
Verus
18. 12. 2025 16.52
Nad uteujene obraze, zdelane roke, nad človeka, ki dela. da bi vsi imeli... Nad njega ali njo gre ta evropa. Nad morilce otrok, nad sprijene spolne prakse, nad čudaštvo pa nikakor. Propadel je ta svet.
Odgovori
0 0
duhccc
18. 12. 2025 16.52
zalostno k se vlada ne spusti na relana tla itak k majo predobre ugodnosti in place ... ce bi meli minimalca nebi bilo tako kot je....
Odgovori
+1
1 0
Dejgasrat
18. 12. 2025 16.52
Bravo kmetje.. policija pa kot vedno brez hrbtenice sciti kriminalce.. revolucija bo kadar bo policija dvignila roke in se povezala z narodom
Odgovori
0 0
kladivo
18. 12. 2025 16.47
Pa sm mislil da se bodo pripravli top na cisterni za gnojevko nese 80 metrov odplakne vse kvaratarsko nesnago
Odgovori
+1
1 0
proofreader
18. 12. 2025 16.45
Musar je napisala protestno noto?
Odgovori
+3
3 0
proofreader
18. 12. 2025 16.45
Urška se je prva oglasila in obsodila nasilje?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
18. 12. 2025 16.44
Kje si zdaj delegacije ... iz Bruslja?
Odgovori
+1
1 0
Aist 48
18. 12. 2025 16.44
Potem nam pa tu Putina predstavljajo kot zlodeja, očitno so pravi hudobci v Bruslju.
Odgovori
+3
3 0
kladivo
18. 12. 2025 16.43
A res ni kateri prisel z polno cisterno gnojevke v franciji jo v parlament naspricali hitro bi bezali top cisterna pa po ulici kmetje so tega vajeni sam ocitno je prisla samo elita
Odgovori
+2
2 0
proofreader
18. 12. 2025 16.43
Je Nika na varnem?
Odgovori
+2
2 0
Pamir
18. 12. 2025 16.46
Jo je spet napadla kakšna jajotova ovca?
Odgovori
-2
1 3
dron
18. 12. 2025 16.51
Saj ni kot tvoj šef, ki je še zdaj v kleti CD in se trese od strahu 🥵
Odgovori
+1
1 0
Pamir
18. 12. 2025 16.43
Zanimivo, SDS je v isti stranki ki vodi EU že 25 let, zaplinja in zatira kmete, uvaža milijone samo moških migrantov, pošilja naše milijarde za vojno proti Rusiji....
Odgovori
-1
2 3
Rdečimesečnik
18. 12. 2025 16.43
Bravo
Odgovori
+1
1 0
TEDYC
18. 12. 2025 16.40
Rušiiiii...dol s temi demoni...ta ua je denar, za hrano ne.
Odgovori
+3
3 0
4krogci
18. 12. 2025 16.40
Ko kmetje protestirajo proti svojim izbrancem…ampak spet bofo iste volil k oni so za kmete 😂🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
EU Dig. Cenzura
18. 12. 2025 16.38
Prvo kot prvo začnite objavljat RESNICO vsega kar se dodaja po svetu. Recimo Francija, Anglija, Romunija.... Zakaj se prikriva ostale incidente....
Odgovori
+8
8 0
jank
18. 12. 2025 16.36
S solzivcem so jih? Kaj so tam tudi Janša, Hojs, Mahnič, Kangler in Olaj?
Odgovori
-4
5 9
pietro
18. 12. 2025 16.43
še premal so vas zalivali
Odgovori
+4
4 0
Ricola Swiss
18. 12. 2025 16.43
Ne tja hodi, tvoj mastnolasec in tovarišica Fajon.
Odgovori
+3
3 0
TITO50
18. 12. 2025 16.34
Ne lažite, gre se vam samo za visoke cene, ne briga vas kvaliteta hrane.
Odgovori
-1
3 4
Perivnik
18. 12. 2025 16.45
Kako morete biti tako sovražni do kmetov? Nenazadnje pljuvate v lastno skledo. Boste raje jedili s kemikalijami prepojeno in pobarvano hrano in Južne Amerike? Samo, da boste uničili slovenskega in evropskega kmeta? Žal boste zastrupili tudi sebe in svoj rod.
Odgovori
0 0
Yon Dan
18. 12. 2025 16.34
Še več jih mora priti, zmetati te globalistične satanisti.e
Odgovori
+7
8 1
94001
18. 12. 2025 16.33
Ja, a je Janša v Bruslju. Kako zdej to? Ne razumem. Sem mislil, da se samo v SLo to dogaja
Odgovori
-1
3 4
bibaleze
24ur.com
