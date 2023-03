V Bruslju opozorilo pred morebitnim napadom na podzemni železnici

V grozilnem elektronskem sporočilu, ki ga je Evropska komisija sinoči posredovala belgijski policiji, je moški dejal, da bo 8. marca izvedel napad na bruseljski metro. Francoski medij Le Soir je pregledal poročilo varnostnih služb te evropske institucije, v katerem piše, da je moški v zadnjem času Komisijo prek elektronske pošte kontaktiral že dvakrat.

Prvo sporočilo so prejeli 16. februarja, v njem pa ni bilo zapisano nič zaskrbljujočega. V drugem je bilo zapisano grozilno sporočilo. "EU nadaljuje s svojo agresivno politiko, zato želim opozoriti na začetek množičnih terorističnih napadov na ozemlju EU," je zapisano v ruščini. V sporočilu govori tudi o eliminaciji skupnosti LGBT in drugih manjšin ter o napadih na predsednike držav in vlad. Elektronsko sporočilo se nato konča s posebno grožnjo: "8. marca bo med Yserjem in Rogierjem razstreljen metro v Bruslju."