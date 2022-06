V Bruslju podpora prepovedi vozil z motorjem na notranje izgorevanje

Evropski parlament bo zdaj lahko odprl pogajanja z državami članicami, med katerimi lahko še vedno pride do sprememb sprejetega besedila, ki med drugim predvideva zmanjšanje izpustov za leto 2030 na 55 odstotkov za avtomobile in 50 odstotkov za kombinirana vozila v primerjavi z letom 2021.

"S temi standardi ustvarjamo jasne zahteve za avtomobilsko industrijo in spodbujamo inovacije ter naložbe za proizvajalce avtomobilov. Poleg tega bosta nakup in vožnja brezemisijskih avtomobilov za potrošnike cenejša. Veseli me, da je Evropski parlament podprl ambiciozno revizijo ciljev za leto 2030 in podprl cilj 100 odstotkov za leto 2035, ki je ključnega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050," je dodal.