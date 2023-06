V Bruslju predstavili pravno podlago za uvedbo digitalnega evra

Kot zagotavljajo na Komisiji, digitalni evro ne bi nadomestil gotovine. Podobno kot gotovina pa bo na voljo poleg drugih plačilnih sredstev, kot so kartice in aplikacije. Deloval bi kot digitalna denarnica, pri čemer bi lahko z njim posamezniki in podjetja plačevali kadarkoli in kjerkoli v območju držav z evrom. Plačevanje bi bilo možno tudi brez internetne povezave, na primer z ene naprave na drugo, na odročnih območjih ali pa v podzemnih parkirnih hišah.

Evropska centralna banka soglaša s predlogom Komisije

Na Evropski centralni banki so odobrili predlog Komisije in napovedali, da bodo prvo fazo priprave projekta digitalnega evra končali oktobra. Nato bo Svet ECB odločil o prehodu v naslednjo fazo, v kateri bodo nadaljevali razvoj in preizkušanje tehničnih rešitev. Morebitno odločitev o izdaji digitalnega evra pa bodo sprejeli šele po potrditvi pravne podlage, so zagotovili.

"Državljani visoko cenijo evro in mu zaupajo. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z drugimi institucijami pri vzpostavljanju digitalnega evra, da bo naša valuta ustrezala digitalni dobi," je ob tem povedala predsednica ECB Christine Lagarde.

Ker bo digitalni evro sprejet kot zakonito plačilno sredstvo, pa želi Komisija zagotoviti, da bo to še naprej veljalo tudi za gotovino. Evrski bankovci in kovanci so sicer že zakonito plačilno sredstvo, vendar to ni opredeljeno v zakonodaji. Zato je Komisija danes predstavila še pravno podlago za to. S tem želi zagotoviti, da bo gotovina dostopna in sprejeta kot plačilno sredstvo.

To pa je tudi namen predloga prenove pravil o plačilnih storitvah, s katerimi bi izboljšali dostopnost gotovine v trgovinah in na bankomatih. Tako bi lahko na primer trgovci plačilne storitve zagotavljali, tudi če posameznik ne bi opravil nakupa. Z novimi pravili bi lažje preprečevali tudi goljufije na tem področju, med drugim tako, da bi omogočili izmenjavo z goljufijami povezanih podatkov med ponudniki plačilnih storitev, povečali ozaveščenost uporabnikov in okrepili pravila glede njihove avtentikacije.

Bruselj želi varnost posameznikov okrepiti tudi z vzpostavitvijo jasnega pravnega okvira glede dostopa do finančnih podatkov. V skladu z njimi bi imeli uporabniki popoln nadzor nad tem, kdo bi dostopal do njihovih podatkov in s kakšnim namenom.