Tujina

V Bruslju skoraj popolna ustavitev letalskega prometa

Bruselj, 02. 06. 2026 17.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Bruseljski letališči med stavko

Nenapovedana stavka belgijskih kontrolorjev zračnega prometa je danes popoldne povzročila obsežne motnje na letališčih v Bruslju in Charleroiju ter vplivala na načrte več deset tisoč potnikov.

Popoldne se je v Belgiji začela nenapovedana stavka v podjetju Skeyes, ki skrbi za kontrolo zračnega prometa, kar je povzročilo skoraj popolno ustavitev letalskega prometa na dveh glavnih letališčih. Stavka se je, kot poroča Politico, začela okoli 14. ure in takoj vplivala na odhode in prihode v Bruslju ter Charleroiju.

Bruseljsko letališče Zaventem je sporočilo, da so bili vsi leti med 14. in 19. uro odpovedani, zato so potnikom svetovali, naj v tem času sploh ne prihajajo na letališče. Približno 140 letov je bilo neposredno prizadetih, dodatne zamude pa so napovedane tudi za večerne povezave. Lete, ki bi morali vzleteti med 19. in 21. uro, bodo, če bo mogoče, prestavili na čas po 21. uri.

FOTO: Profimedia

Na letališču Bruselj Jug Charleroi poročajo, da so bile motnje prisotne že v jutranjih urah, popoldanska ponovitev stavke pa je povzročila nadaljnje odpovedi in zaplete v delovanju letalskega prometa. Po trenutnih ocenah naj bi motnje trajale do večera, približno do 21. ure.

Po informacijah belgijskih medijev je stavka povezana z napetostmi med vodstvom in sindikati glede uvedbe novega digitalnega kontrolnega centra, ki bo služil območju Charleroija in letališču v Liègu. Upravljavec zračnega prometa Skeyes se na dogajanje ni odzval.

FOTO: Profimedia

Letalska družba Ryanair je sporočila, da je morala zaradi stavke odpovedati okoli 100 letov, kar je vplivalo na skoraj 20.000 potnikov. Ryanairov izvršni direktor je glede stavke povedal: "Čeprav spoštujemo pravico do stavke, je nesprejemljivo, da letalske družbe niso bile niti najmanj obveščene."

Kljub velikim motnjam stavka po navedbah Politica ne vpliva na letala, ki preletavajo belgijski zračni prostor na poti do drugih destinacij, saj ti leti potekajo normalno.

Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
15 minut je lahko življenjskega pomena
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Gino in Fred: Emisija nemogoče
