V Bruslju skoraj popolna ustavitev letalskega prometa

Popoldne se je v Belgiji začela nenapovedana stavka v podjetju Skeyes, ki skrbi za kontrolo zračnega prometa, kar je povzročilo skoraj popolno ustavitev letalskega prometa na dveh glavnih letališčih. Stavka se je, kot poroča Politico, začela okoli 14. ure in takoj vplivala na odhode in prihode v Bruslju ter Charleroiju.

Bruseljsko letališče Zaventem je sporočilo, da so bili vsi leti med 14. in 19. uro odpovedani, zato so potnikom svetovali, naj v tem času sploh ne prihajajo na letališče. Približno 140 letov je bilo neposredno prizadetih, dodatne zamude pa so napovedane tudi za večerne povezave. Lete, ki bi morali vzleteti med 19. in 21. uro, bodo, če bo mogoče, prestavili na čas po 21. uri.