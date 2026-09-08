V Bruslju 'šokirani' ob pogrebu Mladića, v BiH obvestilo namesto prenosa

Ratko Mladić, nekdanji poveljnik Vojske Republike Srbske, je bil v ponedeljek pokopan na pokopališču v Beogradu. Pogreba se je udeležilo več tisoč ljudi, obred je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije, krsto, prekrito s srbsko zastavo, pa so na pokopališču nosili pripadniki srbske vojske. Pogreb je spremljal tudi vojaški orkester.
Mladić je umrl 27. avgusta v Haagu med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni. Mednarodno sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici ter vrste vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini. V Srebrenici je bilo julija 1995 ubitih več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov.
Namesto programa obvestilo uporabnikom
Medtem ko so nekateri mediji pogreb prenašali oziroma mu namenili posebne programe, so uporabniki BH Telecoma v Bosni in Hercegovini na nekaterih kanalih namesto programa zagledali obvestilo operaterja.
BH Telecom je začasno prekinil distribucijo programov RTRS, Alternativne televizije in po poročanju Klixa tudi BN televizije v času predvajanja vsebin o Mladićevem pogrebu. Družba je poudarila, da ukrep velja le v času predvajanja teh vsebin.
Uporabnikom so pojasnili, da distribucijo prekinjajo skladno z veljavno zakonodajo Bosne in Hercegovine, saj bi lahko takšna vsebina neposredno ali posredno pomenila poveličevanje pravnomočno obsojenega vojnega zločinca ter posegla v javni interes in dostojanstvo oziroma čustva žrtev.
BH Telecom je ob tem spomnil, da je bil Mladić pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, pregona, iztrebljanja, umorov, deportacij in prisilnega preseljevanja kot zločinov proti človečnosti, pa tudi zaradi umorov, teroriziranja in nezakonitih napadov na civiliste v Sarajevu ter zajetja pripadnikov Združenih narodov za talce.
Signal prekinil tudi Telemach
Pozneje je podoben ukrep sprejel še Telemach. Klix.ba poroča, da so bili za njegove uporabnike nedostopni RTRS, ATV in BN, neuradne informacije portala pa kot razlog navajajo prav prenos Mladićevega pogreba. Telemach razlogov za svojo odločitev uradno ni pojasnil.
EU: 'Posnetki so bili šokantni'
Polemika je dobila še evropsko razsežnost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta objavila ostro sporočilo o ponedeljkovem dogajanju v Beogradu.
"Posnetki z včerajšnjega pogreba Ratka Mladića v Beogradu so bili šokantni," sta zapisala.
V Bruslju so spomnili, da je bil Mladić pravnomočno obsojeni vojni zločinec, odgovoren za genocid, vojne zločine in zločine proti človečnosti ter da je umrl med prestajanjem dosmrtne kazni zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov.
Kritika pa zlasti leti na udeležbo nekaterih visokih predstavnikov Srbije, kar da kaže na neuspeh pri soočanju s temnim poglavjem novejše evropske zgodovine in je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije proti članstvu v Evropski uniji.
Srbska pristopna pogajanja so že pred tem zastala. Od decembra 2021 država ni odprla novega pogajalskega sklopa, osem članic EU pa je letos blokiralo premik pri odpiranju tretjega sklopa, med drugim zaradi pomislekov glede vladavine prava in neusklajenosti Srbije z evropskimi sankcijami proti Rusiji.
Po pogrebu je položaj še težji. Neimenovani evropski diplomat je za Euronews ocenil, da je po poveličevanju Mladića odprtje tretjega pogajalskega sklopa za zdaj povsem izključeno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.