V Bruslju 'šokirani' ob pogrebu Mladića, v BiH obvestilo namesto prenosa

Ratko Mladić, nekdanji poveljnik Vojske Republike Srbske, je bil v ponedeljek pokopan na pokopališču v Beogradu. Pogreba se je udeležilo več tisoč ljudi, obred je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije, krsto, prekrito s srbsko zastavo, pa so na pokopališču nosili pripadniki srbske vojske. Pogreb je spremljal tudi vojaški orkester. Mladić je umrl 27. avgusta v Haagu med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni. Mednarodno sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici ter vrste vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini. V Srebrenici je bilo julija 1995 ubitih več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov.

Srebrenica FOTO: Bobo Pixsell

Namesto programa obvestilo uporabnikom

Medtem ko so nekateri mediji pogreb prenašali oziroma mu namenili posebne programe, so uporabniki BH Telecoma v Bosni in Hercegovini na nekaterih kanalih namesto programa zagledali obvestilo operaterja. BH Telecom je začasno prekinil distribucijo programov RTRS, Alternativne televizije in po poročanju Klixa tudi BN televizije v času predvajanja vsebin o Mladićevem pogrebu. Družba je poudarila, da ukrep velja le v času predvajanja teh vsebin. Uporabnikom so pojasnili, da distribucijo prekinjajo skladno z veljavno zakonodajo Bosne in Hercegovine, saj bi lahko takšna vsebina neposredno ali posredno pomenila poveličevanje pravnomočno obsojenega vojnega zločinca ter posegla v javni interes in dostojanstvo oziroma čustva žrtev. BH Telecom je ob tem spomnil, da je bil Mladić pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, pregona, iztrebljanja, umorov, deportacij in prisilnega preseljevanja kot zločinov proti človečnosti, pa tudi zaradi umorov, teroriziranja in nezakonitih napadov na civiliste v Sarajevu ter zajetja pripadnikov Združenih narodov za talce.

Pogreb Ratka Mladića FOTO: AP

Signal prekinil tudi Telemach

Pozneje je podoben ukrep sprejel še Telemach. Klix.ba poroča, da so bili za njegove uporabnike nedostopni RTRS, ATV in BN, neuradne informacije portala pa kot razlog navajajo prav prenos Mladićevega pogreba. Telemach razlogov za svojo odločitev uradno ni pojasnil.

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