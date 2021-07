Simoniti v Bruslju vendarle odprl razstavo ob predsedovanju Slovenije

Minister za kulturo Vasko Simoniti je v Evropskem parlamentu v Bruslju v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU odprl razstavo sodobne slovenske likovne umetnosti z naslovom Živimo v vznemirljivih časih. Priprave so zaznamovali zapleti, a minister je z rezultatom zadovoljen in je zelo vesel, da je razstava na ogled.

Razstava je po ministrovih besedah pomembna, ker je v Evropskem parlamentu, kar je prestižna stvar, vsaj za obiskovalce, ki imajo dostop do tega mesta, torej uradnike in politike. "Postavljena je lepo in pregledno, slike so atraktivne in nagovarjajo mimoidoče, naj se ustavijo," je poudaril.

icon-expand Minister za kulturo Vasko Simoniti je v Evropskem parlamentu v Bruslju v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU odprl razstavo sodobne slovenske likovne umetnosti. FOTO: Bobo

Sodelujoči slovenski slikarji, kiparji in fotografi po izboru kustosa Marka Košana iz Koroške galerije likovnih umetnosti so Uroš Abram, Suzana Brborović, Nina Čelhar, Tina Dobrajc, Mito Gegič, Aleksij Kobal, Herman Pivk, Ana Sluga, Miha Štrukelj, Lujo Vodopivec, Sašo Vrabič, Uroš Weinberger in Joni Zakonjšek. Slike so razstavljene na stenah parlamentarnih hodnikov. Na eni steni so tudi slike iz zbirke Evropskega parlamenta avtorjev Jasmine Cibic, Arjana Pregla, Andreja Jemca, Lojzeta Logarja in Gašperja Jemca. Razstavljen je tudi kip Draga Tršarja, ki je prav tako del zbirke parlamenta. Način vključitve teh del je bil v pripravah razstave kamen spotike. Razstavo sta odprla minister Simoniti in evropski poslanec iz Poljske Karol Karski iz vrst evroskeptične politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), sicer kvestor in predsednik umetniškega odbora parlamenta. Karski si je za ta dogodek nadel kravato z motivi prvega slovenskega predsedovanja v prvi polovici leta 2008. Pripravo razstave, ki jo od leta 2011 države tradicionalno postavijo med predsedovanjem Svetu EU v sodelovanju z Evropskim parlamentom, so v slovenskem primeru zaznamovali zapleti.

Minister Simoniti jo je maja odpovedal, ker da ni bil pravočasno seznanjen s pogoji. Zmotilo ga je, da želi parlament ob tem predstaviti tudi svojo zbirko del slovenskih avtorjev, saj da je Slovenija samostojna in suverena država, ki bo sama odločala o tem, kaj bo razstavljala. Nekaj dni pozneje so na ministrstvu za kulturo razstavo potrdili. Ob tem so sporočili, da bo postavljena pod pogoji, kot jih je zahteval minister, ter da bodo v Sloveniji izbrana dela in dela iz stalne zbirke Evropskega parlamenta razstavljena v dveh sklopih. Iz Koroške galerije likovnih umetnosti pa so tedaj sporočili, da bo razstava izpeljana pod pogoji, ki so bili potrjeni v začetku priprav, in to skupaj z deli avtorjev iz zbirke Evropskega parlamenta. Minister Simoniti je te zaplete danes komentiral z besedami, da je želel, da je razstava postavljena tako, kot je danes - najprej avtorji po izboru iz Slovenije, na koncu avtorji iz zbirke Evropskega parlamenta, prej pa da je bil koncept obrnjen naokoli. "Razstava je postavljena tako, kot sem želel, in mislim, da je dobro postavljena," je poudaril. Tudi v parlamentu sicer pravijo, da je koncept enak, kot je bil predviden na začetku. Pojasnjujejo, da je razstava ena, a postavljena v dveh delih, torej dela avtorjev po izboru iz Slovenije in avtorjev iz njihove zbirke. Zaplete razumejo kot posledico nesporazumov, ki da jih nikoli niso prav dobro razumeli. Minister pa je danes na vprašanje, ali ni koncept enak, kot je bil že sprva predviden, odgovoril: "Ne, koncept ni enak. Tudi katalog ni enak, kot je bilo predvideno na začetku. Ravno v tem je bila poanta in v javnosti se rado razume narobe, tudi ker je oportuno, da se naredi iz nedogodka dogodek, je prišlo do tega neljubega dogodka." Na vprašanje, kako komentira navedbe, da ga je zmotil eden od avtorjev, Pregl, pa je odgovoril, da so te navedbe oziroma podtikanja napačna.