V Budimpešti protesti proti načrtovani gradnji kampusa kitajske univerze

Madžarska je z univerzo, ki ima sedež v Šanghaju, podpisala dogovor o gradnji njenega prvega kampusa v Evropi v pol milijona kvadratnih metrov velikem kompleksu do leta 2024. Plačilo stroškov v višini 1,5 milijarde evrov je prevzela Madžarska. Večino naj bi glede na nekatere navedbe pokrila s kitajskim posojilom v višini 1,3 milijarde evrov.

Številni nasprotniki projekta so se v soboto odpravili na ulice prestolnice. "Ne Fudanu! Zahod, ne Vzhod!" je pisalo na enem od transparentov na protestu, drugi je denimo obtoževal vladajočo stranko Fidesz, da se dobrika Kitajski.

"Orban in Fidesz se slikata kot antikomunista, v resnici pa so komunisti njihovi prijatelji," je dejala ena od udeleženk protesta, prve večje demonstracije na Madžarskem letos.

Mestne oblasti Budimpešte na čelu z liberalnim županom Gergelyjem Karacsonyjemso v znak nasprotovanja prihodu univerze že pred dnevi v okolici predvidenega kraja gradnje preimenovale ulice, s katerimi opozarjajo na kršenje človekovih pravic na Kitajskem.

V sredo so odkrili štiri nove table z imeni ulic. Med drugim so jih poimenovali "Ulica svobodnega Hongkonga", "Ulica ujgurskih mučenikov" in "Ulica dalajlame".

Glede na zadnjo anketo gradnji univerze, ki je pod vplivom kitajske komunistične partije, nasprotujejo tudi Madžari. Proti prihodu univerze je 66 odstotkov vprašanih. Vlada medtem trdi, da bo prestižna univerza več tisoč madžarskim, kitajskim in drugim mednarodnim študentom omogočila pridobitev diplome, ki je cenjena.

Predstavnik vlade Tamas Schanda meni, da protesti nimajo nikakršnega smisla, češ da je projekt še vedno v fazi načrtovanja. Nekatere končne odločitve, tudi v zvezi s financiranjem, je pričakovati šele v drugi polovici leta 2022, je dejal.