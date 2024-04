V Budimpešti več 10 tisoč ljudi protestiralo proti Orbanovi vladi

Shod je pod sloganom Nacionalni pohod za novo Madžarsko potekal iz središča mesta do trga pred poslopjem parlamenta. Tako trg kot bližnje ulice so bili polni ljudi, ki so mahali z madžarskimi zastavami, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 43-letni Peter Magyar je v nagovoru zbranim dejal, naj si zapomnijo ta datum, ker da so se z njim začele spremembe in nič več ne bo, kot je bilo. Madžarski narod je po njegovih besedah skorumpiranemu vodstvenemu aparatu poslal sporočilo, da je dovolj.

Magyar je bivši soprog nekdanje pravosodne ministrice Judit Varga. Konec marca je objavil zvočni posnetek, ki naj bi razkrival nepravilnosti v ravnanju članov vlade.