V Bujah zaradi snemanja otrok v kampu ovadili Slovaka

Bujska policija je v četrtek okoli 18. ure prejela prijavo, da je nek moški v turističnem kampu na območju Buj snemal in fotografiral gole otroke. Glas Istre na spletu sicer poroča, da so možje v modrem posredovali po tem, ko so jih obvestili o tem, da so moškega v bližini namestitveneg aobjekta ujeli kar gostje sami.

41-letnega slovaškega državljana je policija prijela. Odvzela mu je digitalno kamero oziroma fotoaparat, ki spominja na avtomobilske ključe (tako imenovani 'Spy'), in mobilni telefon. Med preiskavo so našli fotografije z obremenilno vsebino.

S preiskavo so potrdili sum kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo in ga ovadili. Od petka zvečer je v priporu istrske policijske uprave, kjer zaenkrat tudi ostaja, je ta danes objavila na svoji spletni strani.