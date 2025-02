V bundestag najverjetneje štiri stranke, možnost imajo še tri

Ime stranke: Krščansko demokratska unija (CDU) in Krščansko socialna unija (CSU)

Vodilni kandidat: Friedrich Merz je starosta nemške politike, ki je po več poskusih leta 2022 le uspel prevzeti vodenje CDU. Potem ko je vmes deloval v gospodarstvu mu je uspelo okrepiti konservativnejši profil stranke, ki je prelomila z obdobjem Angele Merkel.

Volilne obljube: Unija se zavzema za postopno znižanje davkov in poenostavitev davčnega sistema. To naj bi financirali z večjo gospodarsko rastjo, medtem ko naj bi dolžniška zavora ostala v veljavi. Gospodarstvo naj bi spodbudila prožnejša pravila na trgu dela in manj birokracije. Želijo tudi takojšnjo dejansko prepoved sprejema nezakonitih migrantov, ki bi jih zavrnili že na meji. Merz je naklonjen dobavi raket taurus Ukrajini pod določenimi pogoji.

Ime stranke: Socialdemokratska stranka Nemčije (SPD)

Vodilni kandidat: Dosedanji kancler Olaf Scholz pred tokratnimi volitvami poudarja predvsem izpolnjene obljube preteklega kanclerskega mandata, čeprav je slišati opozorila, da so nekatere odločitve vodile v oslabitev gospodarstva. Scholz je sicer že napovedal, da ne namerava sodelovati v vladi Friedricha Merza.

Volilne obljube: Stranka želi tradicionalno zmanjšati breme za večino davkoplačevalcev s povečanjem osnovne davčne olajšave in višjo obdavčitvijo oseb z najvišjimi dohodki. SPD si prizadeva tudi za reformo dolžniške zavore v ustavi, ki trenutno strogo omejuje novo zadolževanje. Upočasnjeno gospodarstvo želi spodbuditi s 100 milijardami evrov vrednim skladom za Nemčijo. SPD zagovarja tudi dobavo orožja Ukrajini, dokler bo potrebno.

Ime stranke: Zeleni

Vodilni kandidat: Robert Habeck se je kot minister za gospodarstvo moral soočiti z recesijo in inflacijo, sicer pa se je zavzemal za zeleni prehod. Avtor otroških knjig je prepričan, da bi lahko rahljanje dolžniške zavore in investicije pripeljala Nemčijo iz recesije.

Volilne obljube: Zeleni želijo, da bi ljudje z visokim premoženjem plačevali več. Za dohodke od kapitalskih dobičkov, na primer od delnic, bi morali poleg davkov plačevati tudi prispevke za socialno varnost. S krediti financiran t. i. nemški sklad naj bi na primer zagotavljal sredstva za železniško omrežje, vrtce in spodbude za inovacije. Zeleni želijo več možnosti za zaposlovanje beguncev.

Ime stranke: Alternativa za Nemčijo (AfD)

Vodilna kandidatka: Alice Weidel je ženska nasprotij, ki je že leta obraz stranke. Javno se Weidel predstavlja kot patriotka in uspešna gospodarstvenica ter spada v bolj zmerno krilo stranke. Zasebno je že 17 let v zvezi s partnerko iz Šrilanke, s katero imata dva posvojena otroka.

Volilne obljube: AfD se zavzema za strožji pristop k migracijski politiki, pri čemer zagovarja tudi t. i. remigracijo. Zavzema se za ponovno vzpostavitev nemotenega trgovanja z Rusijo in za ukinitev sankcij. Želi tudi zmanjšati stroške energije za gospodarstvo in ponovno uporabiti jedrsko energijo. Ponovno namerava uvesti obvezno služenje vojaškega roka in dolgoročno razviti alternativo zvezi Nato.

Ime stranke: Levica

Vodilna kandidata: Heidi Reichinnek in Jan van Aken veljata za manj poznana, med kampanjo pa sta si pomagala z drugimi vidnejšimi člani stranke. Reichinnek je sovodja poslanske skupine v bundestagu, vse bolj pa je priljubljena na Tiktoku in Instagramu, kjer ima več sledilcev kot stranka na svojih uradnih profilih. Van Aken pa je od jeseni sovodja Levice, že pred tem je zasedel več pomembnejših položajev v stranki.

Volilne obljube: Levica želi uvesti tako davek na premoženje kot dodatni prispevek iz naslova premoženja, zvišati dohodnino za tiste z visokimi dohodki in davek na dediščino ter ukiniti dolžniško zavoro. Glede vojne v Ukrajini se zavzema za diplomatske napore namesto novih dobav orožja. Zavzema se za ciljno usmerjene sankcije, ki ne bi prizadele ruskega prebivalstva.

Ime stranke: Liberalno-demokratska stranka (FDP)

Vodilni kandidat: Christian Lindner se je ob propadu koalicije predstavljal kot politik, ki stoji za svojimi stališči. Vodji FDP in nekdanjemu finančnemu ministru pa zdaj grozi, da bo ostal pod pragom parlamenta.

Volilne obljube: Liberalci želijo znižati davke na dobiček s sedanjih približno 30 odstotkov na manj kot 25 odstotkov, obenem pa so glasni zagovorniki dolžniške zavore. Pozivajo k daljnosežnim in strukturnim reformam, ki bi vodile v zagon gospodarstva. Glede Ukrajine se zavzemajo za dobavo raket taurus.

Ime stranke: Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW)

Vodilna kandidatka: Sahra Wagenknecht je bila nekoč vidnejša članica Levice, nato je v začetku lanskega leta ustanovila svojo stranko. 55-letnica velja za ikono, ki trdno zagovarja svoja stališča in od njih ne odstopa, kar je bilo zelo jasno predvsem lani v koalicijskih pogajanjih BSW v več zveznih deželah.

Volilne obljube: BSW se zavzema za strožji pristop k azilni politiki. Uvesti želijo tudi davek na premoženje, zmanjšati davčno breme za tiste z nižjimi dohodki, pokojnine do višine 2000 evrov pa ne bi bile obdavčene. Gospodarstvo želijo spodbuditi z nižjimi cenami energije, pri čemer bi ukinili subvencije za obnovljive vire energije in uvozili več fosilne energije.