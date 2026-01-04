V Caracasu oboroženi Madurovi privrženci, venezuelski izseljenci slavijo

Ameriške televizije so v soboto zvečer po krajevnem času v neposrednem prenosu prikazovale prevoz Nicolasa Madura in njegove soproge Cilie Flores iz vojaške baze Stewart severno od New Yorka proti zveznemu zaporu v Brooklynu, kjer se je zbrala večja množica. Na trgu Times Square sredi velemesta pa se je zbrala velika množica protestnikov, ki so izrazili nasprotovanje načrtom predsednika Donalda Trumpa, da prevzame vodenje Venezuele in njeno nafto. Protesti so potekali tudi pred Belo hišo v Washingtonu, čeprav je Trump od božično-novoletnih praznikov na svojem posestvu na Floridi, kjer je imel po napadu na Venezuelo v soboto novinarsko konferenco. Protesti so prav tako potekali v Bostonu, Los Angelesu, Chicagu, Atlanti in Minneapolisu, poroča televizija CNN. Venezuelski izseljenci na Floridi pa so v mestu Doral mahali z zastavami, plesali in se veselili usode Madura, ki so ga v New Yoku na zveznem sodišču obtožili več kaznivih dejanj, povezanih z mamili in trgovino z orožjem, poroča televizija NBC.

Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump FOTO: Truth Social

Mnogi Venezuelci – večinoma premožnejši – so zbežali na Florido, že ko je v državi oblast prevzel socialist Hugo Chavez, po letu 2013, ko ga je nasledil Maduro, pa je državo zapustilo že več kot osem milijonov ljudi. Čeprav ima največje zaloge nafte na svetu, je Venezuela nazadnje zaradi sankcij in propadajoče infrastrukture načrpala le okrog milijon sodov nafte na dan. Pod Madurom je prišlo do hude gospodarske krize, 80 odstotkov prebivalcev živi v revščini, poroča NBC. Begunci so se prijetja Madura tako veselili tudi večjih mestih Latinske Amerike, kot sta kolumbijska Bogota in argentinski Buenos Aires. Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost. Ljudje so izpraznili trgovine z živili, po prestolnici pa je videti oborožene pripadnike paravojaških levičarskih skupin, poroča NBC. V ZDA so opozicijski demokrati kritični in za danes napovedujejo telefonske konference za razpravo o tem, kako onemogočiti Trumpa na poti v vojno z Venezuelo. Kongresnik iz Massachusettsa Jake Auchincloss je za CNN prepričan, da napad na Venezuelo in zajetje Madura nimata nobene povezave z mamili. "To je kri za nafto. Nič nima opraviti z mamili. Ta gre večinoma v Evropo, kokain pa ni droga, ki ubija Američane. To je fentanil, ki prihaja iz Kitajske," je dejal. "Dejanja Donalda Trumpa v Venezueli ne prispevajo k večji varnosti Amerike. Dejstvo, da je Maduro surov, nezakonit diktator, ne spremeni dejstva, da je bilo to dejanje nezakonito in nespametno. To smo že videli. Vojne za spremembo režima ali nafto se spremenijo v kaos, ki ga plačajo ameriške družine," je med drugim na omrežju X objavila nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris. Trump je v soboto potrdil, da je njegov cilj nadzor nad venezuelsko nafto, ko je dejal, da bodo tja poslali ameriške naftne družbe, ZDA pa bodo prodajale nafto, ki jo bodo pridobile tam. "Izraz bizarno niti približno ne opisuje tega, kar smo pravkar slišali od predsednika ZDA," je na omrežju X objavil venezuelski opozicijski politik in nekdanji direktor državne naftne družbe Pedro Burelli, ki je sicer pohvalil ameriško vojaško akcijo in aretacijo Madura. Iz Latinske Amerike večinoma prihajajo kritike ameriškega posega v suverenost Venezuele. Nekdanji mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je vdor ZDA označil za napad na suverenost Venezuele in Madurovo zajetje na omrežju X opisal kot ugrabitev. "ZDA so ravnale kot globalni tiran. Ne pozabite, da je današnja minljiva zmaga lahko jutrišnji hud poraz," je zapisal.

Protesti po ugrabitvi Madura v Caracasu FOTO: AP

Argentinski predsednik in Trumpov zaveznik Javier Milei je ameriško operacijo pohvalil, kritizirala pa sta jo med drugimi predsednika Brazilije Luis Inacio Lula da Silva in Mehike Claudia Sheinbaum. Najbolj ostri so bili Kubanci, ki jim je državni sekretar Marco Rubio skupaj s Trumpom na novinarski konferenci zagrozil, da jih lahko čaka podobna usoda."Ta strahopetna ameriška agresija je kaznivo dejanje in kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN," je med drugim sporočilo zunanje ministrstvo Kube in dodalo, da Kuba podpira izjavo venezuelske podpredsednice Delcy Rodriguez, ki je napad označila za poskus spremembe režima in prevzem nadzora nad venezuelsko nafto. Kubanska vlada je v soboto organizirala demonstracije v podporo Venezueli in Maduru, ki se jih je v Havani udeležilo 30.000 ljudi, poroča NBC. Venezuela je medtem zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN, ki bo v ponedeljek, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je prek tiskovnega predstavnika izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja v Venezueli z ameriškim vojaškim ukrepom, ki ima lahko zaskrbljujoče posledice za regijo.

