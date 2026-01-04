Naslovnica
Tujina

V Caracasu oboroženi Madurovi privrženci, venezuelski izseljenci slavijo

04. 01. 2026 06.53

Avtor:
STA M.V.
Slavje venezuelskih izseljencev v Buenos Airesu

Številni izseljenci iz Venezuele na Floridi kot tudi venezuelski begunci po državah Latinske Amerike so proslavljali ameriški napad in aretacijo predsednika Nicolasa Madura, po ZDA pa je bilo več protestov, ker si številni Američani ne želijo nove vojne za nafto. Medtem pa je venezuelsko vrhovno sodišče pooblastilo podpredsednico Delcy Rodriguez za začasno vodenje države.

Ameriške televizije so v soboto zvečer po krajevnem času v neposrednem prenosu prikazovale prevoz Nicolasa Madura in njegove soproge Cilie Flores iz vojaške baze Stewart severno od New Yorka proti zveznemu zaporu v Brooklynu, kjer se je zbrala večja množica.

Na trgu Times Square sredi velemesta pa se je zbrala velika množica protestnikov, ki so izrazili nasprotovanje načrtom predsednika Donalda Trumpa, da prevzame vodenje Venezuele in njeno nafto.

Protesti so potekali tudi pred Belo hišo v Washingtonu, čeprav je Trump od božično-novoletnih praznikov na svojem posestvu na Floridi, kjer je imel po napadu na Venezuelo v soboto novinarsko konferenco. Protesti so prav tako potekali v Bostonu, Los Angelesu, Chicagu, Atlanti in Minneapolisu, poroča televizija CNN.

Venezuelski izseljenci na Floridi pa so v mestu Doral mahali z zastavami, plesali in se veselili usode Madura, ki so ga v New Yoku na zveznem sodišču obtožili več kaznivih dejanj, povezanih z mamili in trgovino z orožjem, poroča televizija NBC.

Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump
Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump
FOTO: Truth Social

Mnogi Venezuelci – večinoma premožnejši – so zbežali na Florido, že ko je v državi oblast prevzel socialist Hugo Chavez, po letu 2013, ko ga je nasledil Maduro, pa je državo zapustilo že več kot osem milijonov ljudi.

Čeprav ima največje zaloge nafte na svetu, je Venezuela nazadnje zaradi sankcij in propadajoče infrastrukture načrpala le okrog milijon sodov nafte na dan. Pod Madurom je prišlo do hude gospodarske krize, 80 odstotkov prebivalcev živi v revščini, poroča NBC.

Begunci so se prijetja Madura tako veselili tudi večjih mestih Latinske Amerike, kot sta kolumbijska Bogota in argentinski Buenos Aires.

Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost. Ljudje so izpraznili trgovine z živili, po prestolnici pa je videti oborožene pripadnike paravojaških levičarskih skupin, poroča NBC.

V ZDA so opozicijski demokrati kritični in za danes napovedujejo telefonske konference za razpravo o tem, kako onemogočiti Trumpa na poti v vojno z Venezuelo. Kongresnik iz Massachusettsa Jake Auchincloss je za CNN prepričan, da napad na Venezuelo in zajetje Madura nimata nobene povezave z mamili. "To je kri za nafto. Nič nima opraviti z mamili. Ta gre večinoma v Evropo, kokain pa ni droga, ki ubija Američane. To je fentanil, ki prihaja iz Kitajske," je dejal.

"Dejanja Donalda Trumpa v Venezueli ne prispevajo k večji varnosti Amerike. Dejstvo, da je Maduro surov, nezakonit diktator, ne spremeni dejstva, da je bilo to dejanje nezakonito in nespametno. To smo že videli. Vojne za spremembo režima ali nafto se spremenijo v kaos, ki ga plačajo ameriške družine," je med drugim na omrežju X objavila nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris.

Trump je v soboto potrdil, da je njegov cilj nadzor nad venezuelsko nafto, ko je dejal, da bodo tja poslali ameriške naftne družbe, ZDA pa bodo prodajale nafto, ki jo bodo pridobile tam.

"Izraz bizarno niti približno ne opisuje tega, kar smo pravkar slišali od predsednika ZDA," je na omrežju X objavil venezuelski opozicijski politik in nekdanji direktor državne naftne družbe Pedro Burelli, ki je sicer pohvalil ameriško vojaško akcijo in aretacijo Madura.

Iz Latinske Amerike večinoma prihajajo kritike ameriškega posega v suverenost Venezuele. Nekdanji mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je vdor ZDA označil za napad na suverenost Venezuele in Madurovo zajetje na omrežju X opisal kot ugrabitev. "ZDA so ravnale kot globalni tiran. Ne pozabite, da je današnja minljiva zmaga lahko jutrišnji hud poraz," je zapisal.

Protesti po ugrabitvi Madura v Caracasu
Protesti po ugrabitvi Madura v Caracasu
FOTO: AP

Argentinski predsednik in Trumpov zaveznik Javier Milei je ameriško operacijo pohvalil, kritizirala pa sta jo med drugimi predsednika Brazilije Luis Inacio Lula da Silva in Mehike Claudia Sheinbaum.

Najbolj ostri so bili Kubanci, ki jim je državni sekretar Marco Rubio skupaj s Trumpom na novinarski konferenci  zagrozil, da jih lahko čaka podobna usoda."Ta strahopetna ameriška agresija je kaznivo dejanje in kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN," je med drugim sporočilo zunanje ministrstvo Kube in dodalo, da Kuba podpira izjavo venezuelske podpredsednice Delcy Rodriguez, ki je napad označila za poskus spremembe režima in prevzem nadzora nad venezuelsko nafto.

Kubanska vlada je v soboto organizirala demonstracije v podporo Venezueli in Maduru, ki se jih je v Havani udeležilo 30.000 ljudi, poroča NBC.

Venezuela je medtem zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN, ki bo v ponedeljek, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je prek tiskovnega predstavnika izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja v Venezueli z ameriškim vojaškim ukrepom, ki ima lahko zaskrbljujoče posledice za regijo.

Venezuelsko vrhovno sodišče za vodenje države pooblastilo podpredsednico

Venezuelsko vrhovno sodišče je pozno v soboto po krajevnem času podpredsednico Delcy Rodriguez pooblastilo za začasno vodenje Venezuele, potem ko so ZDA z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura.

Sodišče je sklenilo, da bo Rodriguez "prevzela in kot vršilka dolžnosti izvajala vse atribute, dolžnosti in pooblastila, ki so neločljivo povezani s predsedniško funkcijo ... da se zagotovi upravna kontinuiteta in celovita obramba naroda".

Vrhovni sodniki pa niso razglasili, da je Maduro trajno odsoten s položaja. Takšna odločitev bi v skladu z venezuelsko zakonodajo pomenila, da bi morali v državi v 30 dneh izvesti volitve.

Rodriguez je pred tem v televizijskem nagovoru dejala, da je vlada v Caracasu pripravljena braniti državo in njene naravne vire, Maduro pa po njenih besedah ostaja edini predsednik države. Ameriško operacijo je označila za kršitev ustanovne listine ZN, Washington pa pozvala k izpustitvi Madura.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v soboto zatrdil, da je venezuelska podpredsednica "ugotovila, da nima druge izbire, kot da sodeluje", Venezueli pa zagrozil z morebitnim drugim, še silovitejšim valom napadov.

venezuela zda trump

V UKC Ljubljana prostora za štiri, a Švica naše pomoči za zdaj ne potrebuje

TheGrayMask
04. 01. 2026 09.07
Vsaka država, ki ima naravna bogastva bi morala imeti nuklearno bombo to je dejstvo edino tako imaš lahko garancijo, da te ne bodo napadli.
Odgovori
0 0
Osatec
04. 01. 2026 09.07
Kaj si ta bimbo dovoli!? Pa kdo je on, da lahko to počne brez ameriškega kongresa, brez OZN, brez NATA? Ljudje, ali si sploh predstavljate, kolikšen duh je ušel iz stekleničke? Star sem 70 let in si ne znam predstavljati, kakšen postaja svet. Nič več ni sveto, nič več ne velja, nobene normalne norme niso več v veljavi. Samo grabežljivost in EGOIZEM - ta še posebej, tako na družbeni kot na osebni ravni. To je katastrofa!!
Odgovori
0 0
Julijann
04. 01. 2026 09.07
Že nekaj časa nazaj je HRT prikazala ta venezuelski raj. Ljudje so takorekoč bosi bežali iz države. Ni bilo ne hrane,ne zdravil. In potem Levica zagovarja tega Manduro. Pogledajo si naj tiste posnetje ljudi,ki so šli iskat življenje!
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
04. 01. 2026 09.07
Tisti državi kjer delajo ZDA red in uvajajo demokracijo se slabo piše,v novejši zgodovini jih je kar nekaj
Odgovori
0 0
tron3
04. 01. 2026 09.06
V Venezueli veliko slavje, nad Evropo in jasno tudi nad Slovenijo zbirajo zelo črni oblaki!! Kaj Vi to resno, da bodo evropski politiki lahko v rito suval velike tri na globalu??? Niste razumeli srečanje Aljaska in dvakrat Peking!!!
Odgovori
0 0
Animal_Pump
04. 01. 2026 09.05
Ruski večprofilni Troll Farmarji..krulijo, da je to kriminal. Glejte...če vodkarija lahko krade ozemlje, ki naj bi leta 800 nasega stetja...pripadalo Kijevaki rusiji..in nabijajo o neki zaščiti ruskega prebivalstva..uničuje mesta z raketami, bombami...krade rudnike....vidijo naciste kot pijanc bele miške...pač prividi. Izvede kalašnikov referendum od bajte do bajte...kjer Ukrajincev ni bilo vec tam. Tud zelenskega so hoteli zajet...pa jim ni ratal. Vi bi skakal od navdusenja. Jaz tle ne vidim nič spornega...pac fascinantno izvedena specialna operacija...katero putič lahko samo sanja. Ljudje so osvobojeni...nafta je pa pač...nagrada. Itak je pa slabe kvalitete...tko da...ni neka škoda.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
04. 01. 2026 09.05
GETBACK !!! Jaz davke plačujem, ti pa očitno živiš v državi, ki so jo zgradili komunisti: avtoceste, tovarne, bloke, šole, bolnice... Vse na račun 'izkoriščevalcev'. Edini pravi davčni utajevalci so tvoji idoli, ki so milijarde skrili v Panamo in na Nizozemsko. Najprej plačaj svoje dolgove do realnosti, potem pa se oglašaj
Odgovori
-1
0 1
Pamir
04. 01. 2026 09.05
Američnom moramo postaviti spomenik da so oborožili partizane ki so premagali sds domobrance in osvobodili Slovenijo.Lahko v Ljubljani na Trstenjakovi.
Odgovori
-2
1 3
Skunk Works
04. 01. 2026 09.05
Kordiš in podobni so že oblekli ruzake in odpotovali na pomoč, ali pa bodo "borbali" kot vedno samo z gofljo in od daleč?...
Odgovori
+1
3 2
Razmisljajoc
04. 01. 2026 09.03
Tako se konkretno dela .....naslednji Khomeini in ta svet bo dosti lepsi ......
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
04. 01. 2026 09.02
Getback ne trolaj s komunisti.
Odgovori
+2
2 0
Skunk Works
04. 01. 2026 09.02
Res se bodo sedaj ameriške multinacionalke mastile z naravnimi viri, ampak zgodil se bo tudi splošen gospodarski preboj, in vsaj 60-70% ljudem se bo počasi dvignil standard, saj se bo rabila delovna sila, odpiralo se bo ogromno delovnih mest...Kaj ti pomaga takšno bogastvo pod socialisti, kao da je od naroda, ko pa je potem 95% ljudi revnih, kaviar socialisti se pa furajo okoli v zlatih Ferrarijih...Saj veste njihov slogan" Revščina za vse, ne le za peščico!"
Odgovori
+2
3 1
SDS_je_poden
04. 01. 2026 09.04
Smo mi videli ja, kako tak sistem deluje v Iraku, Siriji, Afganistanu.... Ljudje še vedno revni, samo korporacije so se mastile.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
04. 01. 2026 09.01
Ves svet govori o venezuelski nafti. Nihče ne govori o zlatu. 161 metričnih ton. 22,5 milijarde dolarjev po današnjih cenah. Največje rezerve zlata v Latinski Ameriki. Vsakih 100 dolarjev, ko se vrednost zlata dvigne, te rezerve pridobijo 518 milijonov dolarjev. In to je samo tisto, kar je v trezorjih. Rudarski lok Orinoco hrani 10.000 ton neizkoriščenega zlata. Deset tisoč ton. Pri 4.360 dolarjih za unčo je to 1,4 BILJONA dolarjev v zemlji. Venezuelska podpredsednica vam je natančno povedala, za kaj gre. Njene besede: »Sprememba režima jim omogoča, da zajamejo naše energetske vire, mineralne vire in naravne vire.« Rekla je MINERALNI VIRI. Ne samo nafta. Minerali. Zlato. Koltan. Redke zemlje. Samo koltan ... »modro zlato«, ki poganja vsak pametni telefon in baterijo električnega vozila ... je vredno več kot 100 milijard dolarjev. Tukaj je razlog, zakaj je zlato trenutno pomembnejše od nafte: Nafta zahteva 58 milijard dolarjev za obnovo infrastrukture. Cevovodi nedotaknjeni 50 let. Leta dela, preden se proizvodnja vrne na vrhunec. Zlato leži v trezorjih centralnih bank. Likvidno. Uporabljivo. Zavarovano. V trenutku, ko prehodna vlada, ki jo priznavajo ZDA, prevzame nadzor, to zlato postane zavarovanje za posojila MDS, financiranje obnove in prestrukturiranje dolga. Takojšnja bilanca stanja. Še več. 1,8 milijarde dolarjev venezuelskega zlata je bilo od leta 2018 zamrznjenih v Bank of England. Z Madurom v zaporniški celici v New Yorku so pravne ovire za sprostitev tega zlata preprosto izginile. Zlato je leta 2025 pridobilo 65 % ... to je bilo najboljše leto od leta 1979. Bank of America cilja na 5000 dolarjev za unčo. Vsak analitik spremlja geopolitične premije tveganja. Priča smo največjemu geopolitičnemu šoku leta 2026. In zgodba o zlatu sploh ni obravnavana. Nafta je naslovnica. Zlato je trgovanje.
Odgovori
+0
1 1
ActiveR
04. 01. 2026 09.07
Priča smo samo norosti leve doktrine. Američani ne bodo kradli, plačali bodo dobrine in Venezuela bo spet postala bogata država.
Odgovori
0 0
kokicas
04. 01. 2026 09.01
Kam gre naša Fajonova proti Venezueli ali new yorku?
Odgovori
+3
3 0
ActiveR
04. 01. 2026 09.01
Naše levo leglo moti, da je resnica o njihovi škodljivosti vsak dan bolj jasna, in postaja jih strah, da jih Trump ne udari, če bo Melani tako hotela. Nimam nič proti, Trump naredi Slivenijo za novo zvezdico v ameriški zastavi.
Odgovori
+3
3 0
TheGrayMask
04. 01. 2026 09.06
Resnica je samo ena in ta je o škodljivosti desnih vlad po svetu, kjer se zganja kriminal ustvarja kaos po svetu in ropa že tako revne ljudi. Satanjahu, Putler, Oranžni.
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
04. 01. 2026 09.00
Na zadnjih volitvah je Maduro dobil 3,5 miljona glasov njegov nasprotnik 7 miljonov glasov. A je Maduro vseeno plesal. Tudi Levica ni priznala volitev danes ji je hudo.
Odgovori
+2
4 2
Srebrni breg novoletna izdaja
04. 01. 2026 09.00
Vse čestitke.
Odgovori
-1
2 3
genius2013
04. 01. 2026 09.00
Kako levaki cvilijo za vsakim diktatorskim kriminalcem pa to ne moreš verjet.. Maduro niti ni bil izvoljen na volitvah, ampak je v komunističnem stilu sam sebi podelil doživljenjski mandat.. 80% naroda v revščini zaradi socialistične nesposobnosti, državo pa zafural voznik avtobusa..pri nas pa šlosar,komedijant,šivilja sami "ekonomisti".. končno bodo še najbolj trdi dojeli, da je socializem največja beda, ki ne sodi v 21.stoletje..
Odgovori
+3
5 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
04. 01. 2026 09.02
še dolgo boste cvili 🐏🐑🐏
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
04. 01. 2026 09.03
Nihče ne cvili za Madurom, žal nisi sposoben dojeti, da je ta solo akcija Trumpa načela svetovni red in mednarodno pravo. Posledice so lahko katastrofalne, če nobena pravila ne veljajo več.
Odgovori
+1
1 0
TheGrayMask
04. 01. 2026 09.03
V revščini je v veliki meri, zaradi kriminalne izolacije USA. Kot drugo marsikatera druga država je v revščini pa nima socilaizma. Mogoče bi bili celo sposobni izvolit koga drugega venar enostavno ne gre. Kako lahko izpelješ normalne demokratične volitve ko pa ti Amerika diha za vratom, da se bo polastila tvoje nafte.
Odgovori
0 0
Maxx365
04. 01. 2026 08.59
Demokracija po ameriško.
Odgovori
-1
1 2
Samo navijač
04. 01. 2026 08.58
Venezuela leži na Arco Minero, geološki regiji, ki vsebuje približno 1 BILJON dolarjev neizkoriščenih naravnih virov. V gorah so zakopani srebro, zlato in druge plemenite kovine, potrebne za delovanje ameriške vojske in omrežja zelene energije. Z zasegom regije si ZDA zavarujejo dobavno verigo za naslednjih 50 let. Napadle so posebej zato, da bi napolnile svoje trezorje. Svetu zmanjkuje fizične kovine. Venezuela jo ima.
Odgovori
0 0
bibaleze
